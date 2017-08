Zwarte vrouwen staan 37 cent per dollar achter

Volgens een pas verschenen onderzoek van het Amerikaanse centrum voor vrouwenrechten verdienen zwarte vrouwen in de VS zeventien procent minder dan witte vrouwen en 37 procent minder dan witte mannen. Voor elke dollar die een witte man krijgt, krijgt een zwarte vrouw voor hetzelfde werk 63 cent. Latino vrouwen verdienen nog minder; 59 cent en dus 41 procent minder dan witte mannen. Om het gemiddelde jaarsalaris van een witte man te krijgen moet een zwarte vrouw in de VS volgens het onderzoek bijna acht maanden per jaar extra werken. En opleidingsniveau of sector maken niet uit. Het geldt voor zwarte vrouwen met een titel en met een lage opleiding, in de medische wereld en entertaiment, in de binnensteden en in Sillicon Valley, schrijft de topsporter.

Lees verder na de advertentie

“Zwarte vrouwen zijn de belangrijkste peilers van onze gemeenschap. Ze zijn fenomenaal en hebben het recht om hetzelfde te verdienen'', schrijft ze in een post op Instagram waarbij ze een t shirt draagt met de tekst 'fenomenale vrouw', verwijzend naar een beroemd gedicht van wijlen schrijfster en activist Maya Angelou dat zwarte vrouwen viert. De dikke buik van Williams duidelijk zichtbaar. Ze verwacht later dit jaar haar eerste kind.

Williams (35) vertelt ook over hoe haar weg naar de top in de witte en door mannen gedomineerde tenniswereld niet zonder slag of stoot ging; ze kreeg te horen dat ze het niet zou halen vanwege haar geslacht en kleur en heeft veel met racisme te maken gehad. Williams stelde vast dat ze in 2015 wel de nummer één was in vrouwentennis, maar niet het meest verdiende. Die eer ging naar Maria Sjarapova, al harkte die dat vooral bij elkaar met reclame-inkomsten naast haar prijzengeld.

Maar Williams benadrukt dat het niet om haar gaat. “Ik ben zelf in de uitzonderlijke positie dat ik meer financieel succes heb dan ik me ooit had kunnen voorstellen. Maar als ik nooit een racket had opgepakt, behoorde ik tot de 24 miljoen zwarte vrouwen die onder inkomensgelijkheid lijden. Oneerlijke betaling bestaat te lang zonder consequenties. Samen gaan we dat veranderen, maar we zullen voor elke cent moeten vechten.”

Williams roept zwarte vrouwen op gelijke betaling te eisen. “Wees onbevreesd. Spreek je uit. Iedere keer dat je dat doet, maak je het voor een vrouw die na jou komt makkelijker. Laten we die 37 cent terug pakken.”

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.