Zwarte dag voor actievoeders, want de uitbreiding van luchthaven Lelystad komt er

Dat betekent dat minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur en waterstaat nu verder kan met de besluitvorming, zodat er in 2020 een paar duizend vakantievluchten kunnen worden overgeheveld van het overvolle Schiphol naar Lelystad. Het aantal starts en landingen groeit in eerste instantie tot 10.000 in 2023. Daarna kan Lelystad verder groeien naar 45.000 vliegbewegingen. De regionale luchthaven wordt nu nog bijna alleen maar gebruikt voor zakelijke, recreatieve en educatieve vluchten.

In een eerdere versie van de milieueffectrapportage (Mer) bleken fouten te zitten, die vorig jaar door actiegroep Hoog Overijssel werden opgemerkt. De berekeningen moesten daarna gecorrigeerd worden.

Volgens de actievoerders zitten er nog altijd fouten in de berekeningen

De goedkeuring van de aangepaste Mer is een opsteker voor de luchtvaartsector, die teleurgesteld reageerde toen de opening van Lelystad in februari werd uitgesteld. Schiphol zit namelijk op een haar na aan het afgesproken vliegplafond, terwijl er in Nederland een groeiende vraag is naar goedkope vakantievluchten. Het was vandaag echter een zwarte dag voor de actievoerders uit Overijssel en Gelderland, die vrezen voor het lawaai van laagvliegende vliegtuigen. Volgens de actievoerders zitten er nog altijd fouten in de berekeningen.

De onafhankelijke commissie die de Mer goedkeurde, vindt dat de milieueffecten nu goed zijn omschreven. Wel merkt de commissie op dat er in de beginjaren langdurig laag wordt gevlogen, waardoor duidelijke geluidspieken optreden. Dit is echter niet meer dan ‘een aandachtspunt’.

Politieke reacties De VVD spreekt in een reactie van ‘goed nieuws voor de vakantieganger’. D66 wijst er op dat er nog een belangrijke horde te nemen is voordat Lelystad open kan. “Het is de vraag of de Europa gaat toestaan dat vakantievluchten van Schiphol worden verplaatst naar Lelystad. Zo niet, dan heeft het vliegveld geen bestaansrecht.” Oppositiepartij GroenLinks vindt het openen van een nieuw vliegveld ‘gekkenwerk’ vanwege de impact van vliegen op het klimaat.