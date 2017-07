Zware celstraffen voor de moord op Nemtsov

De Tsjetsjeense ex-militair Zaur Dadajev kreeg donderdag twintig jaar gevangenisstraf opgelegd. Zijn vier companen werden veroordeeld tot straffen tussen de elf en negentien jaar. De vijf moeten ook ieder een schadevergoeding van omgerekend 1500 euro betalen.

De straf voor hoofddader Dadajev valt lager uit dan de levenslange opsluiting die boven het hoofd hing van de man die Nemtsov in 2015 vier keer in de rug schoot op een brug nabij het Kremlin. Het is niet duidelijk waarom de rechter voor een kortere straf koos.

De familie van Nemtsov is ervan overtuigd dat de vijf de moord, waarvoor zij samen omgerekend 220.000 euro zouden krijgen, niet zelf hebben beraamd. Volgens de raadsman van de familie zijn de vijf slechts pionnen van het werkelijke brein achter de aanslag: de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov.

De aanslag is met deze zaak niet is opgelost. Dochter van Nemtsov, de journaliste Sjanna Nemtsova

Kadyrov is een bondgenoot van de Russische president Poetin en fungeert als diens zetbaas in Tsjetsjenië. Hoofddader Dadajev was een officier in de veiligheidstroepen van Kadyrov. Die noemde Dadajev eerder “een echte Russische patriot”.

De nabestaanden vinden dat er in de moordzaak veel te weinig onderzoek is gedaan naar het motief. Tot hun grote onvrede is Kadyrov niet gehoord door de Russische autoriteiten. Die hebben dat steeds geweigerd.

De dochter van Nemtsov, journaliste Sjanna Nemtsova, zei vorige week dat “de aanslag met deze zaak niet is opgelost''. Ze pleitte ervoor dat het onderzoek naar de moord doorgaat. Ook de advocaat van Nemtsova is van mening dat Kadyrov gehoord had moeten worden.

Aan de bekentenissen van Dadajev - die deze later weer introk - en die van zijn medeplegers hecht de Russische mensenrechtenraad weinig waarde. Volgens de raad zijn die waarschijnlijk afgedwongen door martelingen.

De Russische oppositieleider Boris Nemtsov, hier op een foto uit 2011, werd laat op de avond van 27 februari 2015 van achteren doodgeschoten op een brug vlakbij het Kremlin, toen hij na een etentje met een vriendin naar huis liep. Nemtsov ontwikkelde zich in zijn laatste jaren tot de felste criticus van president Vladimir Poetin, en zou tijdens verkiezingen een geduchte tegenstander zijn geweest. © AFP

