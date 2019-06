Zware buien trekken over Nederland: code oranje voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant

Er worden in de loop van de avond zeer zware harde windstoten en onweersbuien verwacht terwijl er lokaal ook veel regen en hagel kan vallen. Tijdens die buien is er volgens het KNMI kans op windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur. Volgens weerbureau Weeronline kunnen de onweersbuien zelfs gepaard gaan met hagelbuien en zware windstoten die op sommige plekken kunnen oplopen tot 120 kilometer per uur.

De NS hebben de dienstregeling op sommige plekken aangepast. Onder meer tussen Amsterdam en Sittard en tussen Amersfoort en Deventer rijden vanaf 18.00 uur minder intercity’s.