Zware buien trekken over Nederland: code oranje voor het zuiden van Nederland

De zware windstoten die waren verwacht, zijn uitgebleven, waardoor de schade in het zuiden meevalt. Wel trekken de onweersbuien vanavond en vannacht verder over Nederland.

Er waren vandaag verschillende voorzorgsmaatregelen genomen met het oog op het noodweer. De NS hadden de dienstregeling op sommige plekken aangepast. Onder meer tussen Amsterdam en Sittard en tussen Amersfoort en Deventer reden vanavond minder intercity’s.

Avondvierdaagse

Uit voorzorg is op allerlei plekken in het zuiden en oosten van het land de Avondvierdaagse niet doorgegaan. In andere plaatsen ging de wandeltocht wel door, maar werd de langste afstand ingekort zodat alle jonge lopers weer terug zijn voor de eventuele buien losbarsten.

Vooral in gebieden met veel bos en hei is was vandaag een streep door de wandeltocht gezet. “Met zware windstoten kunnen er grote takken vallen. Dan stuur je geen kinderen het bos in”, aldus het team van de tocht in het Gelderse Groesbeek. Ook veiligheidsregio’s waarschuwden voor omwaaiende bomen en wateroverlast.