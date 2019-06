Zware buien trekken over Nederland: code oranje voor bijna het hele land

Alleen in de provincies Friesland en Zuid-Holland geldt de minder zware code geel. In Zeeland is het noodweer voorbij. De buien trekken van het zuidwesten naar het noordoosten over Nederland. Tijdens die buien is er volgens het KNMI kans op windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur.

Het treinverkeer heeft ondertussen last van het onweer dat over Nederland trekt. Van en naar Breda is geen treinverkeer mogelijk door een beschadigde bovenleiding, meldt spoorbeheerder ProRail. Monteurs mogen de schade pas herstellen als het niet meer onweert. Dat geldt ook voor het spoor tussen Bergen op Zoom en Vlissingen, waar ook geen treinen rijden door meerdere storingen die waarschijnlijk aan blikseminslag zijn te wijten. Ook tussen Oisterwijk en Boxtel kwam het treinverkeer door een blikseminslag stil te liggen.