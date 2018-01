Zware aardbeving van 3.4 in Noordoost-Groningen

Het KNMI kwalificeert de aardbeving als "zwaar''. De beving is de zwaarste in het gebied sinds 16 augustus 2012 in Huizinge. Die was 3.6 op de schaal van Richter. In 2006 werd in het gebied een aardbeving gemeten van 3.5.

Het epicentrum van de aardbeving van vanmiddag ligt bij Zeerijp in het noordoosten van de provincie Groningen, ten noorden van Loppersum en ten zuiden van de Eemshaven. Volgens een woordvoerder van het KNMI is de beving door veel burgers gevoeld. "Zelfs tot in de stad Groningen." Ook het Universitair Medisch Centrum Groningen twitterde dat de beving in het ziekenhuis is gevoeld.

Geschrokken De aardbeving heeft vooralsnog niet tot grote calamiteiten of gewonden geleid, laten de politie en de brandweer weten. Er waren een half uur na de beving geen meldingen binnengekomen van grote instortingen, beknellingen, gewonden of botsingen. "Maar ook wij zijn nog bezig om te kijken wat de gevolgen zijn geweest", aldus een woordvoerder van de politie. 'We merken dat de mensen erg zijn geschrokken' Centrum Veilig Wonen Inwoners met schade kunnen dit melden bij het Centrum Veilig Wonen. Daar staat de telefoon maandagmiddag roodgloeiend, zegt een woordvoerder van het CVW. Er komen op dit moment veel meldingen van de beving binnen. De woordvoerder kan echter nog niet veel zeggen over de precieze schade. "Wel merken we dat de mensen erg zijn geschrokken." Het CVW blijft maandagavond tot 20.00 uur open. Ook kunnen de bewoners op het gemeentehuis van Loppersum terecht om schade te melden. "Na acht uur kunnen we een eerste inschatting maken van het aantal meldingen", aldus de woordvoerder.