Zwak NAC kan degradatie nauwelijks meer ontlopen

Wat als laatste strohalm moest dienen, werd een pijnlijke voorbode voor wat bijna onvermijdelijk is: NAC Breda verloor vanavond kansloos van Feyenoord (0-4), waardoor directe degradatie onafwendbaar lijkt.

Met nog twee speelronden te gaan staat NAC vijf punten achter op nummer zeventien Excelsior. Als de Kralingers vanavond winnen op bezoek bij ADO Den Haag, dan is degradatie naar de eerste divisie een feit voor NAC. Feyenoord verzekerde zich daarentegen van de derde plaats in het Rat Verlegh-stadion. Het plaatst zich daarmee voor de voorronde van de Europa League.

Het regenachtige, grijze decor gaf de NAC-supporters alvast een voorproefje van wat volgend seizoen waarschijnlijk komen gaat; voetbal op doordeweekse avonden in de Keuken Kampioen-divisie. Dat niveau was NAC in 2018 juist ontstegen, nadat het via de nacompetitie promoveerde naar de eredivisie.

NAC liet ook tegen Feyenoord weer een bedenkelijke indruk achter

Na twee seizoenen komt het verblijf op het hoogste niveau alweer ten einde, lijkt het. Het programma van de Brabanders mag dan nog hoop bieden; NAC treft in de resterende twee speelronden ploegen die al zijn uitgespeeld in de competitie, te weten Heerenveen (uit) en PEC Zwolle (thuis), maar wat is dat nog waard?

NAC liet ook tegen Feyenoord weer een bedenkelijke indruk achter. Onsamenhangend, ongeïnteresseerd en simpelweg gespeend van kwaliteit trotseerde het elftal een bijna herfstachtige avond. Het trouwe thuispubliek moest opnieuw lijden. ‘Wij vechten voor jullie, jullie niet voor ons’, viel er te lezen op een spandoek achter het doel.

Feyenoord, zonder de onvoldoende fitte Van Persie en de geschorsten Jørgensen en Berghuis, kon zich veel permitteren in Breda. Na een openingsoffensief, waarin nota bene verdediger St. Juste (met links) mocht scoren, liet Feyenoord de touwtjes vieren. Van Bronckhorst zag het afkeurend aan. Want hij weet: dit Feyenoord kan niet zomaar even terugplooien – zelfs niet tegen NAC. De gemakzuchtige, te statische fase bleef echter onbestraft.

“Voetballen, voetballen”, scandeerde het NAC-publiek na een afstandsschot van Malacia (op de lat). Maar daarmee werd een niet onbelangrijk detail even vergeten: het voetbalspel beheerst dit NAC niet zo goed. Het werd ook geïllustreerd door doelman Van Leer, die kort voor rust een schot van Vente door zijn handen liet glippen: 0-2.