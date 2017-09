Zwaarste orkaan sinds jaren raast over Sint Maarten

De Bovenwindse eilanden zetten zich vanavond schrap voor Irma. Vooral de bewoners van St. Maarten, waar de orkaan in het begin van de nacht (rond acht uur in de Nederlandse ochtend) recht overheen zou trekken, bereidden zich voor op de harde wind.

De orkaan is inmiddels uitgegroeid tot de krachtigste of zwaarste categorie. Het Amerikaanse nationale orkanencentrum (NHC) schaalt Irma in als een orkaan uit categorie 5 met windsnelheden tot 280 kilometer per uur, de krachtigste storm in het Atlantisch gebied in meer dan tien jaar tijd.

De meeste daken zijn van golfplaten. Die zullen als scheermesjes over het eiland vliegen

Kozijnen zijn vastgetimmerd en tuinen opgeruimd om te voorkomen dat afval de lucht in vliegt. Ook sloegen velen water, voedsel en batterijen in om de hoognodige zaken in huis te hebben. De zuidelijker gelegen eilanden Saba en Sint Eustatius hebben meer last van zware regenval.

Hoop Iedereen hoopt er vervolgens het beste van, meldt correspondent Dick Drayer. “Maar de verwachting is eigenlijk dat een groot deel van de huizen zal worden verwoest. Zeker in de arme wijken zal vermoedelijk niets meer overeind blijven.” Na de vorige orkaan in 2010 is er wel wat verbeterd, zegt hij. Elektriciteitskabels liggen ondergronds, het vliegveld is bestendig gemaakt tegen orkanen van categorie 4 en huizen zijn versterkt. “Maar het gros is nog altijd van golfplaten en die zullen straks als scheermesjes over het eiland vliegen.” Vissers haalden hun boten op de kant, vluchten werden geschrapt, operaties in ziekenhuizen zijn uitgesteld en ook de kranten sloten hun deuren. Ook de regenval zou naar zijn verwachting veel overlast bezorgen. Scholen en overheidsdiensten waren de hele dag gesloten, vanaf 20.00 uur ’s avonds (lokale tijd) geldt een avondklok. De overheden willen dat zo veel mogelijk mensen thuis zijn als de orkaan de eilanden bereikte. Alleen de bouwmarkten blijven zo lang als mogelijk open, meldt Drayer.

Bang “Men is nu veel meer alert. De laatste echte grote orkaan was in 1995. Maar dat was er een van categorie 4. Nu Irma zo groot blijkt, zijn mensen wel bang geworden. Bovendien, de jongeren hebben er helemaal geen ervaring mee. Ik vraag me af of ook zij de vuilniszakken hebben opgeruimd.” Ook de regenval zal naar zijn verwachting veel overlast bezorgen. Er gaat zeker 40 millimeter vallen, maar in de ergste scenario’s gaat het om 30 centimeter. Daarnaast kunnen de eilanden rekenen op golven van zes à zeven meter. “Dat kunnen ze niet aan. Ze doen hun best, waterreservoirs worden leeggemaakt, maar de infrastructuur kan het niet aan. De kanalen en andere systemen voor waterafvoer zijn niet op orde. Ze zijn dichtgegroeid met planten of verstopt door afval en puin.” Defensie heeft bijna honderd militairen - mariniers en leden van de Arubaanse militie - naar de eilanden gestuurd. Zodra de orkaan is gepasseerd gaan twee marineschepen van Aruba en Curaçao naar de drie eilanden om nog eens extra militairen en hulp af te leveren. Nederlandse vakantiegangers in het gebied zijn maandag al naar huis gevlogen of op veilige delen van de eilanden ondergebracht. Intussen zet Irma met een snelheid van 22 kilometer per uur haar koers voort in het Caribisch gebied. Donderdag Puerto Rico, vrijdag Haïti, zaterdag Cuba en als de voorspellingen uitkomen, zondag Florida. Ook al lijkt ze dan te zijn afgezwakt tot catgorie 4, ook daar is het hamsteren en timmeren nu al begonnen. Op de Atlantische Oceaan is ondertussen de derde tropische storm op rij, met de naam Jose, krachten aan het verzamelen. Intussen zet Irma met een snelheid van 22 kilometer per uur haar koers voort in het Caribisch gebied. © Infografieken Nederland

