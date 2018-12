Zwaardere strafeisen en elk jaar minder incidenten tijdens oudejaarsnacht

Bij de overgang van 2013 naar 2014 meldde de politie 12.600 incidenten. Het jaar daarop was er een geringe daling naar 12.400, maar sindsdien neemt het aantal incidenten sneller af. Van 11.200 in 15-16, naar 10.000 in 16-17 en 8000 vorig jaar.

Lees verder na de advertentie

Is dat het succes van het lik-op-stukbeleid dat ruim tien jaar geleden is ingevoerd om de overlast te beperken? “Daar is geen onderzoek naar gedaan,” zegt politiewoordvoerder Robbert Salome. Hij noemt minder illegaal vuurwerk als een mogelijke verklaring. “Maar ik denk dat het een veelheid is aan factoren. Het weer kan meespelen. Voor hetzelfde geld is het vanavond warm en droog en is krijgen we een onrustige oudejaarsnacht.”

Bedreigingen In totaal hebben vannacht 6500 agenten dienst. Op een normale nacht is dat slechts een fractie van dat aantal, zegt Salome. Geregeld zijn agenten en hulpverleners als ambulancemedewerkers en brandweerlieden slachtoffer van bedreigingen. Dan kan het gaan om dreigende taal of om vuurwerk waarmee zij worden bekogeld, zoals dit weekend in Groningen, Veenendaal en Utrecht. De strafeisen bij misdragingen zijn met oud en nieuw hoger dan normaal Het Openbaar Ministerie treedt hard op tegen mensen die zich vannacht misdragen. De eisen van het OM zijn bij misdragingen met oud en nieuw 75 procent zwaarder dan normaal. Of het OM ook echt een zwaardere straf eist, hangt onder meer af van de omstandigheden. Was iemand dronken toen hij besloot met vuurwerk te gaan gooien, dan is de kans groter dat de straf hoger uitpakt.

Dubbelzwaar Dat is helemaal het geval als het om een stuk vuurwerk richting een agent, brandweerman of ambulancemedewerker gaat. Dan kan de strafeis twee maal zo zwaar uitpakken. Gaat het ook nog eens om illegaal vuurwerk, dan loopt de straf fors op. Afsteken van illegaal vuurwerk is opgenomen in de Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten. Wie aan de slag gaat met mortieren en cobra’s komt er niet vanaf met een lichte boete, maar kan zelfs een gevangenisstraf krijgen. Op de handel in, maar ook op het bezit van, illegaal vuurwerk staat een maximale celstraf van zes jaar. Lang hoeven de verdachten niet in onzekerheid te zitten over hun straf. Wie wordt opgepakt, staat via het supersnelrecht binnen zes dagen voor de rechter. Is de zaak ingewikkelder, dan zit een verdachte langer vast en moet hij via het gewone snelrecht na maximaal zeventien dagen voor de rechter verschijnen.

Lees ook:

Vuurwerk blijft voorlopig knallen Wie op Oudjaar na middernacht de straat op wil om gelukwensen uit te delen, moet zich voorbereiden.