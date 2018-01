Zwaar letsel door vuurwerk neemt toe

Onder de slachtoffers waren veel kinderen: veertig van hen waren jonger dan 18 jaar. Het zijn tegenvallende cijfers, zegt traumachirurg aan het VU Medisch Centrum in Amsterdam Jaap Deunk. "We zagen de laatste jaren juist dat het aantal vuurwerkslachtoffers afnam", zegt hij. "Nu zegt dit niets over het algemene beeld. Voor een klein wondje kunnen mensen ook terecht bij de huisarts of de Eerste Hulpafdeling. Wij krijgen alleen de zwaarste verwondingen te zien. Die zijn dus gestegen."

Blijvende schade

Dat algemene beeld is wel terug te zien in cijfers die kenniscentrum VeiligheidNL gisteren publiceerde. In een gezamenlijk onderzoek met de NOS turfden zij 473 slachtoffers van vuurwerk op de Eerste Hulpafdelingen. Vorig jaar waren dat er 480. Dat is een kleine afname terwijl in de jaren daarvoor de aantallen nog met tientallen tegelijk daalden.

Bij 30 procent van de slachtoffers die bij de traumachirurg belandden, zorgen de verwondingen voor blijvende schade. De helft van hen is jonger dan zestien jaar. Zij moeten vingers missen, hebben permanente littekens door diepe brandwonden of blijvend functieverlies aan handen of ogen. Een kind van veertien verloor een hele hand. Afgelopen zaterdag kwam in Swifterband een persoon om het leven. Hij stak een mortier aan dat vrijwel direct ontplofte. Een mortier is zo'n beetje de zwaarste categorie illegaal vuurwerk.

Buiten het dodelijk ongeluk valt het aantal incidenten met illegaal vuurwerk dit jaar mee, vindt Deunk. Van 10 procent van de zware ongelukken is bekend dat er verboden vuurwerk in het spel was. Al moet daarbij worden gezegd dat bij 40 procent van de ongelukken niet bekend is wat de herkomst van het vuurwerk is.

'Soms kijken mensen of het lontje wel aan is en buigen zij zich over zo’n grote pot. Dan kan het goed mis gaan.'

Nu kunnen er tussen het legale vuurwerk ook zware jongens zitten, zegt Deunk. "Wat wel eens wordt onderschat zijn de grote cakeboxen. Daar zit een enorme kracht achter. Soms kijken mensen of het lontje wel aan is en buigen zij zich over zo’n grote pot. Dan kan het goed mis gaan. Ook gevaarlijk zijn vuurpijlen die wegschieten uit omgewaaide flessen."

Dat soort pijlen, omgewaaide potten en andere ongeleide projectielen raken omstanders. 35 procent van de slachtoffers die bij de traumachirurg terecht kwam, had het vuurwerk niet zelf afgestoken. 65 procent had dat wel zelf gedaan.

Een indicatie van de ernst van verwondingen is de snelheid waarmee iemand geopereerd moet worden. Drie op de tien slachtoffers werden dezelfde nacht of de volgende dag de operatiekamer ingereden. "Dat is gelijk aan het percentage van vorig jaar", zegt Deunk.