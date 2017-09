Zwaar getroffen Puerto Rico probeert met spoed 70.000 mensen te evacueren

Het meteorologisch instituut van San Juan, onderdeel van de Amerikaanse National Weather Service (NWS), sloeg groot alarm. Een bijna negentig jaar oude stuwdam in de rivier kan de enorme toevloed van water niet aan en dreigt te breken. Dat leidt tot levensgevaarlijke overstromingen. Maria raasde woensdag over het eiland en richtte een ravage aan.

Lees verder na de advertentie

De bewoners in de regio Isabela en Quebradillas zijn dringend aangeraden met spoed naar hoger gelegen plekken te gaan. Voor de grootschalige evacuatie worden alle beschikbare bussen ingezet. De overheid probeert mensen onder meer via Twitter te bereiken. Dit is lastig omdat op veel plekken in het kustgebied van Puerto Rico de stroom is uitgevallen. Geschat wordt, dat zo’n 95 procent van het eiland momenteel geen elektriciteit heeft. Wanneer dit wordt opgelost, is nog niet bekend.

Twee vluchten met hulpgoederen zijn vrijdag geland in hoofdstad San Juan. Luchtvaartmaatschappijen beperken zich op dit moment tot het vervoeren van hulpgoederen. Passagiers moeten wachten: het vliegveld is door de storm zwaar beschadigd.