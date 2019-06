Zverev staat weer in de kwartfinale. Maar wanneer komt hij eens verder op een grand slam?

Wonderkind. Supertalent. De nieuwe Federer, Nadal of Djokovic. Alexander Zverev heeft nogal wat waar te maken, als je hoort waar hij nu al mee wordt vergeleken. De 22-jarige Duitser wordt gezien als het grootste tennistalent in jaren. Hij was in 2013 en 2014 nummer één van de wereld bij de junioren en had niet lang nodig om ook bij de profs in de top te komen. Sinds eind 2017 staat hij in de mondiale toptien.

Door een conflict met zijn manager en een verbroken relatie was het moeilijk om zijn hoofd bij tennis te houden

Maar op de grandslamtoernooien wil het maar niet lukken. De kwartfinale op Roland Garros van vorig jaar is zijn beste prestatie op het hoogste toneel van het tennis. Dit jaar kan hij daar verandering in brengen. Gisteren won ‘Sascha’, zoals zijn bijnaam luidt, in de vierde ronde van Fabio Fognini. De Italiaanse nummer 12 van de wereld won de eerste set, maar bood met een ingetapete kuit daarna niet genoeg weerstand meer tegen de Duitse allerskunner. Zverev won in vier sets met 3-6 6-2 6-2 7-6. Woensdag komt in de kwartfinale zijn grootste test tot nu toe. Dan neemt Zverev het op tegen de nummer een van de wereld Novak Djokovic.

Vijf uur zweten Na zijn overwinning op het eindejaarstoernooi van de World Tour Finals eind vorig jaar, raakte Zverev in de problemen. Hij had een conflict met zijn voormalige manager, dat in de rechtbank opgelost moest worden en zijn relatie ging uit. Door alle privéproblemen was het moeilijk om zijn hoofd bij tennis te houden. De rust is nu teruggekeerd. En er kwam een ander geschenk bij met de enorme opmars van de Griek Stefanos Tsitsipas in de mondiale toptien. Tsitsipas is twee jaar jonger dan Zverev en heeft nu al indrukwekkende resultaten geboekt. Op de Australian Open van dit jaar haalde de nummer zes van de wereld de halve finale. Op Roland Garros liet hij zondag de drievoudig grandslamkampioen Stan Wawrinka ruim vijf uur zweten. Nu draait alles even om de jonge Griek. Zverev is er blij mee. Hij noemt de opmars van Tsitsipas het beste wat hem dit gravelseizoen is overkomen. “Ineens was hij de nieuwe superster. Voor mij is het fijn dat alle aandacht voor de nieuwe generatie niet meer alleen op mij gericht was. Stefanos speelde gisteren een geweldige wedstrijd, helaas viel het niet zijn kant op. Maar hij kan er trots op zijn.”

Russische familie De boomlange Zverev, die met 1,98 meter één van de langste tennissers op de tour is, wordt sinds vorig jaar gecoacht door Ivan Lendl. De Tsjech hielp Andy Murray naar zijn grandslamzeges en verrichtte voor Zverev wonderen op de ATP Finals. In Londen versloeg de jonge Duitser, die uit een Russische familie komt, Roger Federer en Novak Djokovic op weg naar de eindzege. Hij hoopt in de kwartfinale in Parijs hetzelfde trucje uit te halen met Djokovic. Het zal een lastige klus worden, want de Serviër had weinig moeite met het halen van de kwartfinale op Roland Garros. Djokovic wil in Parijs voor de tweede keer in zijn loopbaan proberen om vier grandslamtoernooien achter elkaar te winnen. De nummer één van de wereld won in 2016 de enige prijs die nog ontbrak op zijn palmares met de winst op Roland Garros en wil dat graag nog een keer doen.

