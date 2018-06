Zverev, de man in vorm, kan nu zijn belofte inlossen

Er zijn van die barrières die bij tennissers voor een mentale blokkade kunnen zorgen. Het bereiken van de tophonderd bijvoorbeeld, of het winnen van de eerste titel. Alexander Zverev, de mondiale nummer drie, hikte ook lange tijd tegen zo'n drempel aan. De Duitser won op een grandslamtoernooi nog nooit van een speler uit de topvijftig. Tot gisteren, al sleepte hij die sportieve primeur niet zonder moeite binnen.

Lees verder na de advertentie

De op Roland Garros achter Rafael Nadal als tweede geplaatste Zverev moest bijna vier uur lang tot het uiterste gaan om de Bosniër Damir Dzumhur, nummer 29 van de wereld, op de knieën te dwingen. Met de zwaarbevochten overwinning in vijf sets bereikte de Duitser van Russische afkomst meteen ook een andere mijlpaal. Voor het eerst staat hij in Parijs in de vierde ronde.

Matchpoint Zverev, 21 jaar sinds 20 april, geldt als de speler die het mondiale tennis de komende jaren kan gaan domineren. Hij won al acht toernooien, waarvan drie Masters, en hoeft op de wereldranglijst alleen Nadal en Roger Federer voor zich te dulden. Maar op de grandslams kon hij zijn potentie niet omzetten in aansprekende prestaties. Slechts twee keer, vorig jaar op Wimbledon en nu op Roland Garros, kwam hij verder dan de derde ronde. Aan het net was de Duister beduidend minder effectief dan vanuit het achterveld Tegen Dzumhur dreigde gisteren wederom een vroegtijdige aftocht. De in Belgrado geboren Bosniër mocht bij 6-5 in de vierde set serveren voor de winst, maar Zverev sleepte er een tiebreak uit. In de laatste set verzuimde Dzumhur bij 5-4 een matchpoint te verzilveren, waarna de Duitser de bijzonder intense partij op Court Phillippe Chatrier alsnog naar zich toetrok: 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 (3), 7-5.

Spervuur van dropshots Zverev had na de winst van de eerste set vooral moeite met de vele dropshots van Dzumhur. Aan het net was de Duister beduidend minder effectief dan vanuit het achterveld. De 1.97 meter lange in Hamburger geboren Zverev won slechts 29 van de 67 punten aan het net. Belachelijk goed noemde hij het spervuur van dropshots van Dzumhur die na de derde set hard in botsing kwam met een ballenjongen. Bekomen van de schrik kon Dzumhur verder, de ballenjongen werd vervangen. Het was de tweede zware vijfsetter op rij voor Zverev. Ook in de vorige ronde moest hij diep gaan tegen de Serviër Dusan Lajovic. Het overleven van twee fysieke en mentale slijtageslagen stemde hem tevreden. "Als het tennis niet gaat zoals je wilt kan je maar een ding doen en dat is vechten", zei 'Sacha'. "Dat ik twee keer zo'n partij heb gewonnen geeft mij een goed gevoel voor nog meer lange partijen op deze ondergrond."

Vertrouwen Na zijn snelle uitschakeling op de Australian Open in januari werd Zverev bemoedigend toegesproken door Federer. De Zwitser zei dat hij zich geen zorgen moest maken en dat zijn tijd op de grandslams nog wel zou komen. "Hij vertelde dat het bij hem ook heel lang had geduurd voordat hij verder kwam dan de kwartfinale", haalde Zverev het gesprek van eerder deze week in Parijs aan. "Als iemand als Federer dat zegt, geeft dat vertrouwen." Mogelijk dat Zverev in Parijs zijn belofte inlost als aanstaande grandslamkampioen. Hij is de man in vorm, zijn zege op Dzumhur was alweer de 33ste van dit jaar, meer dan alle andere spelers. Het is voor het eerst sinds de Australian Open 2006 dat een andere speler dan Nadal, Federer, Novak Djokovic of Andy Murray bij de eerste twee geplaatste spelers staat. Dat doet Zverev weinig. "Het zegt alleen maar dat iedereen graag van je wil winnen. Of je nu nummer twee bent, of nummer tachtig, het gaat erom dat je moet proberen degene aan de andere kant van het net te verslaan."