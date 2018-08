Zuster Charita (1935-2018) was de rijdende apostel van Heerlen

Zuster Charita vraagt niet alleen hoe het met de brandweerman zelf gaat, maar informeert ook naar het welzijn van zijn vrouw en kinderen. De politieagent die tijdens zijn avondlijke patrouille een praatje met haar maakt, wenst ze beleefd en gemeend 'een heel goede dienst'. "En dat je straks weer veilig thuis mag komen. Veel geluk voor u en uw gezin!"

Met de dood van zuster Charita heeft Heerlen een markante inwoonster verloren. Rijdend in haar scootmobiel, voorzien van een oranje vlag en slechthorendenbordje, crost ze al zo'n twintig jaar door de stad. Altijd vrolijk, immer vriendelijk groetend. 'Goeiedag!' Ze groeit uit tot een visitekaartje van de stad. En als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente, die gevaarlijke situaties meldt, krijgt ze de bijnaam 'de rijdende apostel'. Ja, 'de zuster', die kent iedereen in Heerlen.

Wat weinigen weten, is dat die vrouw met de onafscheidelijke glimlach een zwaar leven heeft gekend. Een leven dat begint in Sint Anna, een doorganghuis voor ongehuwde moeders in Den Haag. Vader is onbekend en moeder kan de opvoeding van kleine Maria niet aan. Daarom belandt ze al op jonge leeftijd in tehuizen. Het grootste deel van haar jeugd brengt ze door in Klein Betlehem, een kindertehuis in het Limburgse Heel. Ze heeft een goed stel hersens en volgt als jonge vrouw een verpleegstersopleiding in het rooms-katholieke ziekenhuis van Dordrecht.

Broze gezondheid

Al deze instellingen waar ze woont en werkt worden gerund door de Kleine Zusters van de Heilige Joseph. Deze congregatie telt op haar hoogtepunt zo'n 2000 zusters en is daarmee een van de grootste katholieke kloosterordes in Nederland. 'Helpen waar niemand helpt' is het credo waarmee kapelaan Petrus Savelberg de congregatie in 1872 heeft opgericht. De kleine zusters zetten zich in voor 'de minsten der mijnen' en zijn vooral actief in de zorg en het onderwijs. Niet alleen in Nederland, maar ook in Belgisch Limburg, China, Indonesië en Kenia.

Omdat Maria Sleegers is opgegroeid met de 'kleine zusters' kiest ze op 24-jarige leeftijd zelf ook voor een religieus bestaan. Ze meldt zich bij het moederhuis in Heerlen en treedt in. De naam die ze krijgt is zuster Charita, wat je uitspreekt op zijn Italiaans: Kárita. Met haar diploma op zak is het logisch dat ze ook de verpleging in gaat. Er is werk zat, maar haar loopbaan wordt gekenmerkt door tegenslag. Zuster Charita kampt met een broze gezondheid, die maakt dat ze steeds maar kort verblijft op de haar toegewezen werkplek.

Ze begint bij het St. Joseph-ziekenhuis in Heerlen, wordt overgeplaatst naar het kindertehuis St. Augustinus in het Belgische Gellik en gaat daarna aan de slag in het Roermondse St. Laurentius-ziekenhuis. Vanwege haar zwakke gestel komt aan haar werkzame leven vroegtijdig een einde.

Zo komt ze op relatief jonge leeftijd in Huize De Berg terecht, het moederhuis in Heerlen, waar de meeste zusters na hun pensionering terugkeren. Omdat zuster Charita zeer slecht ter been is, krijgt ze eerst een rolstoel en later een scootmobiel ter beschikking. Daarmee trekt ze er lustig op uit. Het kloosterleven laat ze grotendeels aan zich voorbijgaan, al maakt ze voor jarige medezusters trouw een humorvol ABC. In haar elektrische voertuig zwerft ze hele dagen door de stad. Zo begint ze een nieuwe carrière. Als 'rijdende apostel' brengt ze in de praktijk wat van de kleine zusters wordt verwacht: Helpen waar niemand helpt.