Zus van IS-strijder Ibrahim I.: 'Geweldig als Nederland best doet hem hier naartoe te krijgen.'

Hoe kwam je erachter dat je broer was opgepakt?

"Mijn vader belde in paniek op dat hij een video had gekregen waarin Ibrahim te zien was. Mijn zusjes en ik dachten: dit is hij niet. We hebben contact gelegd met de Iraakse journalist van de video. Toen die bevestigde dat het Ibrahim was, kwamen de emoties naar boven. Want we hadden de hoop opgegeven, we dachten niet dat hij levend gevonden zou worden.

"Het was meer de vraag: hoe is hij gestorven en waar? Door de verhalen om ons heen, en omdat Laura had verklaard dat hij zwaargewond was. We hebben sinds haar vlucht niets van hem gehoord."