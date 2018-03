Zus Holleeder: Zij doodden Cor van Hout

Op de tiende dag van het proces tegen Willem Holleeder heeft zijn zus Astrid de namen genoemd van de mannen die betrokken waren bij de moord op Cor van Hout in januari 2003. De namen zou ze hebben gehoord van haar broer Willem, die van de moord wordt verdacht .

Dat de getuige nu met de namen op de proppen komt, heeft vooral te maken met een verbeterde bescherming door justitie tegen mensen die volgens haar ‘buiten’ lopen en een bedreiging vormen. Maandag gaf ze nog aan geen namen te willen noemen en ontkende ze te weten wie haar zwager Van Hout in de Amstelveense Dorpsstraat overhoop heeft geschoten. Nu kwam ze daar dus op terug. Volgens haar bestuurde de Amsterdamse crimineel Sjaak B. de motor waarop de schutter zat. Bij de uitvoering was verder Jesse R. betrokken, mogelijk als de schutter.

B. en R. zijn vorig jaar in hoger beroep veroordeeld in het liquidatieproces Passage voor hun rol bij andere liquidaties. Jesse R. kreeg voor meervoudige moord levenslang. Sjaak B. 5,5 jaar cel. Volgens Astrid Holleeder heeft zij de naam van Sjaak B. direct van haar broer gehoord. De naam van Jesse R. kwam via een andere persoon, maar werd ook door haar broer genoemd.

Astrid Holleeder is zich ervan bewust dat des te meer namen zij noemt, des te gevaarlijker het voor haar wordt. Dat de getuige nu met deze verklaringen naar buiten komt wijst er ook op dat op de achtergrond, niet zichtbaar voor de bezoekers van het proces in de bunker in Amsterdam Osdorp, nog onderzoek plaatsvindt. Het gaat om verhoren bij de rechter-commissaris.

Stroef

Het verhoor van Astrid door Sander Janssen, de advocaat van Holleeder, verliep vandaag heel stroef. De getuige Astrid voelde zich als een verdachte weggezet, ze verzette zich met een stortvloed aan verklaringen. Janssen wilde op basis van een groot aantal getapte gesprekken aantonen dat Holleeder niet het monster is zoals Astrid haar broer afschildert. Waar Cor van Hout geen oog had voor zijn eigen gehandicapte kind van zuster Sonja, had Willem dat wel. Maar tegenover elk voorbeeld dat de advocaat aanhaalde, stelde zij dat de familie toneel speelde. Volgens Astrid is het voor buitenstaanders, en daarmee doelde ze ook op advocaat Janssen, volstrekt onmogelijk om te begrijpen hoe verknipt de familie Holleeder was. Ze suggereerde dat de geestesgesteldheid van de familie maar eens onderzocht moest worden. “Er zit zeker een verkniptheid in onze familie”, aldus Astrid. Ook in haar zelf, gaf ze toe.

Ondanks die verkniptheid, of wellicht zelfs dankzij, zo speculeerde ze, heeft ze medelijden met haar broer en houdt ze van hem. Voor Holleeders raadsman valt dat allemaal maar moeilijk te rijmen met de mededeling van Astrid dat zij maar beter haar broer had kunnen doodschieten. “Dat is iets heel anders”, vindt Astrid, “Ik vind dat ik het recht heb hem het leven te ontnemen. Net als mijn moeder, omdat ze een slecht product op de wereld heeft gezet.”