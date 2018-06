Zus Astrid beticht Willem Holleeder van meer liquidaties

Zus Astrid had op de 26ste dag van het Holleeder-proces verder niet veel trek om haar beschuldigingen te staven. Ze is het zat om de kar voor het Openbaar Ministerie te trekken. Haar hele leven is verwoest, zo hield zij de rechters voor. Ze zit inmiddels in een studentenflatje en is haar nering als advocaat kwijt. En nu meer namen noemen zou voor haar alleen maar meer ellende betekenen. De getuige legde wel omstandig uit op welke wijze ze haar kennis verzamelde. Ze nam de gesprekken op met afluisterapparatuur.

Lees verder na de advertentie

Vinger in de lucht Dat er op de opnames weinig namen werden genoemd, is volgens haar te verklaren. Het paste in de wijze waarop zij met haar broer sprak: "Wij houden overal rekening mee. Dit gebaar (en ze steekt volgens de rechter in haar afgeschermde cabine een vinger in de lucht) betekent 'afluisterapparatuur'. Dan noemden we geen namen. Maar als er wel namen werden genoemd dan was dat heel bijzonder. U heeft het nu hier over de moorden van mensen van wie hij soms namen heeft genoemd. Er zijn er nog veel meer, maar daar heb ik het hier niet eens over."

Einde van haar latijn Voor het Openbaar Ministerie is de getuigenis van Astrid van groot belang. De getuige, inmiddels al goed voor zes verhoordagen, begint aan het einde van haar latijn te raken. Met een grote regelmaat geeft ze aan alles op alles te zullen stellen om Willem "eindelijk verantwoordelijk te maken voor zijn daden." Stoere taal wisselde ze af met emotionele verklaringen. Jarenlang heeft ze geleefd met de wetenschap dat Willem op zwager Cor van Hout aasde. "Maar Cor had mij niet nodig om hem te waarschuwen, dan weet je hoe dat afloopt." Waarbij Astrid duidelijk vreest voor een bloedbad. "Ik hield van mijn broer én van Cor! Hij is mijn broer, hè? Ik ben met hem opgegroeid! Hij is meer mijn vader dan mijn broer. Hij heeft Cor vermoord, maar ik wilde hem niet laten doodschieten." Ik hield van mijn broer én van Cor! Hij heeft Cor vermoord, maar ik wilde hem niet laten doodschieten Astrid Holleeder Vrijwel zonder enige emotie luisterde de verdachte lange tijd naar zijn zuster. Tot het hem te gortig werd: "Je bent een fantast, een leugenaar en een parasiet", beet hij zijn zuster toe. Vandaag besloot de rechter ook dat Holleeders voorarrest niet wordt opgeheven. Zijn advocaten hadden om opheffing van de voorlopige hechtenis gevraagd. In hun ogen was er onvoldoende reden om in de zaak Van Hout Holleeder nog vast te houden. De rechter ging daar niet in mee.

Lees ook: Het Openbaar Ministerie ziet wel degelijk genoeg bewijs dat Holleeder Cor van Hout liet doden. Het OM hecht grote waarde aan de verklaringen van de zussen Sonja en Astrid in het proces tegen Holleeder. Jarenlang behoorden zij tot de vertrouwelingen van Willem, maar toen ook zij en hun familieleden door hem werden bedreigd, kozen zij voor het afleggen van verklaringen bij de politie.