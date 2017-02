Zuidland 3 biedt weggetikt AZ duel aan voor het zelfvertrouwen

Maar dat Lyon uit zó lastig zou zijn, dat het elftal van Wout Weghorst en consorten een dieptepunt in de Nederlandse Europacupgeschiedenis bij moest schrijven (AZ werd met 7-1 weggetikt) dat was gewoon zielig.

Lees verder na de advertentie

Vonden ook de amateurs van voetbalclub Zuidland. De mannen van het derde elftal van de club uit het dorpje op Voorne-Putten (opgericht: 17 juni 1947, motto: ‘Door Eendracht Sterk’) plaatsten een open brief op Facebook, gericht aan AZ-trainer John van den Brom: “Beste meneer Van den Brom”, schrijven ze.

“Aangezien onze wedstrijd tegen Simonshaven 3 morgen is afgelast en wij als liefhebbers toch graag een balletje trappen, lijkt het ons uitermate geschikt een oefenduel tegen elkaar te spelen. Nu verkeren wij - na een slepende winterstop - niet in een blakende vorm. En dat lijkt me voor een club als de uwe nu precies het juiste recept na de 7-1 nederlaag van gisteravond tegen Olympique Lyon.”

We gaan hard trainen want zondag wacht alweer een wedstrijd Een woordvoerder van AZ

Aldus Zuidland 3, dat best bereid is om de bus naar Alkmaar te pakken voor een ontmoeting met AZ in het Afas-stadion: “Wij snappen’, zetten ze er nog bij, ‘dat gezien de recente uitslagen het spelen van een uitwedstrijd niet uw voorkeur heeft.” Kortom, een win-winsituatie, zo’n duel om het zelfvertrouwen.

“Een vriendelijk gebaar en goed bedoeld”, laat een woordvoerder van AZ weten. “Maar we maken er geen gebruik van. We gaan hard trainen want zondag wacht alweer een wedstrijd.” Dan speelt AZ tegen nummer 13 PEC Zwolle. Thuis. Net iets lastiger dan Zuidland 3. Maar lang geen Olympique Lyon.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.