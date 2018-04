Zuid-Koreanen zien Kim Jong-un voor het eerst ongecensureerd en vinden hem... schattig

Vandaar dus dat een groot aantal Zuid-Koreanen vandaag pas voor het eerst ongecensureerd kennis kon maken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Velen van hen hoorden zelfs voor het eerst zijn stem.

Bij menig Zuid-Koreaan viel die nadere kennismaking in goede aarde. Persbureau AP tekende in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul tal van positieve reacties op. "Ik vond dat hij vriendelijk klonk", zei verslaggever Ryu Seok-woo bijvoorbeeld. "Als de buurjongen." Elders vielen zelfs woorden als 'schattig'. "Hij zag er vriendelijk uit, als een teddybeer", aldus Yang Hae-ra, die de topontmoeting op haar mobiele telefoon volgde.

Humor

Sommigen ontwaarden ook humor in Kim Jong-un, die tijdens zijn toespraak even uitweidde over 'naengmyeon', de koude boekweit-noedels die uit Noord-Korea komen, maar ook populair zijn in het zuiden. "Pyongyang naengmyeon, die van ver komt. Wacht, ik moet niet 'ver' zeggen", liet de Noord-Koreaanse leider zich ontvallen. De losse opmerking over de afstand tussen de twee landen vonden sommige Koreanen grappig - of in ieder geval informeel en menselijk.

Ook het feit dat de zwaarlijvige Kim Jong-un maar met moeite de trap van het Vredeshuis op kwam, en daarna opzichtig moest uitpuffen, nam hem voor Zuid-Koreanen in. Niet voor iederéén trouwens: sommige mensen waarschuwden op sociale media dat de aaibaarheid van Kim Jong-un niet moet afleiden van wat hij in werkelijkheid is: een autoritaire leider die voor weinig terugschrikt.