Zuid-Koreaanse werkweek bijgesteld van 68 naar 52 uren

Het naar beneden brengen van het aantal werkuren per week was een verkiezingsbelofte van president Moon Jae-in die eerder dit jaar al een verhoging van 16 procent van het minimumloon bewerkstelligde.

Zuid-Korea is binnen de OESO na Mexico en Costa Rica het land waar mensen het meeste aantal uren per week werken. Het besef dat de lange werkweken een negatieve invloed hebben op de levenskwaliteit groeide.

Vandaar dat Moon campagne voerde rondom het ‘recht te rusten.’ De wetswijziging had heel wat voeten in de aarde, met name omdat het zakenleven vanwege vrees voor een afnemende productie fel gekant is tegen de nieuwe wet.

Daarom bevat de wetswijziging enkele compromissen. Het aantal sectoren dat een wettelijk gelimiteerde werkweek is uitgezonderd wordt weliswaar van zesentwintig teruggebracht naar vijf, maar op de belangrijke transport- en scheepvaartsector is de nieuwe wet nog altijd niet van toepassing.

Daarnaast moeten veel Koreanen nog even wachten op hun kortere werkweek. Om het midden- en kleinbedrijf tegemoet te komen wordt de verkorte werkweek gefaseerd ingevoerd. Voor werkgevers met meer dan 300 mensen in dienst geldt de wetswijziging vanaf juli dit jaar, maar werknemers van kleinere bedrijven moeten tot 2021 wachten voordat ze korter kunnen gaan werken.