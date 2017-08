Zuid-Koreaanse president pleit voor vreedzame oplossing van raketcrisis

Moon deed dat bij een bezoek vandaag van de hoogste Amerikaanse militair, generaal Joseph Dunford, aan de regering in Seoul. De spanning in de regio loopt op door Noord-Koreaanse vorderingen bij de productie van kernraketten.

Als de Chinezen de VN-sancties nu echt uitvoeren, zou dat voor het Noord-Ko­re­aan­se bewind dan ook een flinke klap zijn

“Ik heb er vertrouwen in dat de VS kalm en verantwoord reageren op de huidige situatie”, aldus de Zuid-Koreaanse president. Moon pleitte voor een diplomatieke oplossing voor de oplopende spanning. Daarbij wees hij er op dat de Koreaanse oorlog in de jaren vijftig “miljoenen levens kostte, steden verwoestte en de verdeeldheid van het schiereiland deed voortduren.”

De Amerikaanse generaal Dunford verzekerde dat de VS ook de voorkeur geven aan economische sancties en een aan diplomatiek vergelijk, maar dat hij intussen wel werkt aan militaire plannen. “Als militair leider moet ik er voor zorgen dat de president reële militaire opties heeft als economische en diplomatieke druk geen effect blijken te hebben”, aldus Dunford.

Tegelijk nam China vandaag maatregelen om handelssancties uit te voeren waartoe vorig week werd besloten in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De Chinese autoriteiten kondigden een verbod af op de invoer van kolen, ijzererts en zeevruchten uit Noord-Korea. China is al decennia de belangrijkste bondgenoot van Noord-Korea en hikte tot nu toe aan tegen al te harde stappen tegen het regime in Pyongyang. Als de Chinezen de VN-sancties nu echt uitvoeren, zou dat voor het Noord-Koreaanse bewind dan ook een flinke klap zijn.

Oekraïense raketmotoren Intussen onthulde The New York Times vandaag dat Noord-Korea zijn recente succesvolle tests met ballistische raketten mogelijk te danken heeft aan de illegale aankoop van krachtige raketmotoren bij een staatsfabriek in Oekraïne. Het zou volgens de Amerikaanse krant gaan om motoren die tijdens de Koude Oorlog werden geproduceerd voor de kernraketten van de Sovjet-Unie. Het betreffende Oekraïense staatsbedrijf fabriceerde destijds de grote SS-18, een gevreesde kernraket uit het Sovjet-arsenaal. In een reactie ontkende de Oekraïense regering dat zij defensietechnologie heeft verkocht aan het communistische regime in Pyongyang.

