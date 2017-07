Zuid-Korea wil weer praten met het noorden

Het doel van de gesprekken is om de 'vijandelijke activiteiten' aan beide kanten te staken, zei de Zuid-Koreaanse minister van eenwording vandaag op een persbijeenkomst. Zuid-Korea wil ook de militaire hotlines tussen beide landen herstellen. Die werden vorig jaar door Noord-Korea afgesloten als reactie op economische sancties.

Lees verder na de advertentie

De nucleaire ambities van het stalinistische regime in Pyongyang zijn de Zuid-Koreanen en hun bondgenoten een doorn in het oog. Noord-Korea vuurde dit jaar al meerdere testraketten af en werkt ook aan kernkoppen om die raketten mee uit te rusten. Het uiteindelijke doel van Noord-Korea is om met de intercontinentale raketten het vasteland van de Verenigde Staten te kunnen bereiken.

Sancties De regering-Trump heeft vooralsnog geen afdoende antwoord gevonden op de toenemende dreiging van het regime in Pyongyang. Washington wil dat China, als belangrijkste bondgenoot van Noord-Korea, het land met extra sancties onder druk zet om zijn kernprogramma te staken, maar Peking heeft hieraan tot nu toe geen gehoor gegeven. Officieel verkeren Noord- en Zuid-Korea nog steeds in staat van oorlog In een poging Noord-Korea dan zelf maar verder te isoleren, bereiden de VS sancties voor tegen Chinese banken en bedrijven die zakendoen met Pyongyang. Ook zal een Amerikaanse gezant naar Burma reizen voor gesprekken over Noord-Korea. Burma had eerder wel militaire betrekkingen met Noord-Korea, maar ontkent dat die nu nog bestaan. Ook zegt het land zich aan de VN-sancties tegen Noord-Korea te houden.

Toenadering Zuid-Korea had onlangs al aangekondigd weer toenadering te zullen zoeken tot het noorden. De nieuwe Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in gaf dat vorig weekend aan tijdens de G20-top in het Duitse Hamburg. Of het regime in Noord-Korea het voorstel zal accepteren is nog niet duidelijk. Officieel verkeren Noord- en Zuid-Korea nog steeds in staat van oorlog. Als de gesprekken tussen de beide regeringen doorgaan zullen die waarschijnlijk gehouden worden in Panmunjom, een dorpje in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen. In dit grensplaatsje vonden in december 2015 de laatste vredesbesprekingen plaats met Moons voorganger Park. Noord-Koreaan Son Kwon Geun (midden) omhelst huilend zijn Zuid-Koreaanse familieleden tijdens een bijeenkomst in 2015 in het Daimond Mountain resort in Noord-Korea, waar de schaarse familieherenigingen soms plaatsvinden. Die leiden vaak tot hartverscheurende taferelen omdat de familieleden elkaar meestal meer dan 60 jaar niet hebben gezien, en elkaar na het afscheid waarschijnlijk nooit meer terug zullen zien. Het Zuid-Koreaanse Rode Kruis wil nu proberen een nieuwe ronde van familieherenigingen te organiseren. © AP

Familieherenigingen Ook het Zuid-Koreaanse Rode Kruis wil onderhandelen met Pyongyang over de hervatting van de familieherenigingsbezoeken die in 2015 werden gestaakt. In de Koreaanse oorlog van 1950-1953 werden veel families uit elkaar getrokken. Veel familieleden hebben elkaar al meer dan zestig jaar niet gezien en weten meestal niet eens of hun geliefden aan de andere kant van de hermetisch afgesloten grens nog leven. De afgelopen decennia zijn er enkele tientallen korte periodes geweest dat familieherenigingen werden toegestaan, wat veelal leidde tot hartverscheurende taferelen. Van de honderdduizenden aanmeldingen daarvoor werd steeds maar een relatief klein deel gehonoreerd. Het Zuid-Koreaanse Rode Kruis hoopt nu te kunnen onderhandelen met Pyongyang over een nieuwe ronde herenigingen. Het gesprek daarover zou op 1 augustus moeten plaatsvinden. De 68-jarige Zuid-Koreaanse Lee Jeong-Suk (r), kust haar in Noord-Korea wonende 88-jarige vader Ri Heung-Jong tijdens een familiehereniging in het Mount Kumgang resort in Noord-Korea in oktober 2015, het laatste jaar dat de herenigingen plaatsvonden. © AFP Een Zuid-Koreaanse vrouw en een Noord-Koreaans familielid nemen afscheid van elkaar na een familiehereniging in Noord-Korea. De meeste herenigingen duren maar kort en elkaar weerzien is gezien de formele staat van oorlog tussen beide landen onwaarschijnlijk. © AP

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.