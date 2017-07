Zuid-Korea wil grotere raket na nieuwe proef Noord-Korea

Momenteel verbieden Amerikaanse regels Zuid-Korea nog om grotere raketten te produceren. Volgens huidige afspraken mag Zuid-Korea raketten bouwen met een maximaal bereik van 800 kilometer en een maximale lading van 500 kilo.

Maar daar kan binnenkort verandering in komen. De Amerikaanse veiligheidsadviseur Herbert McMaster zou in een gesprek met zijn Zuid-Koreaanse collega Chung Eui-young akkoord zijn gegaan met nieuwe onderhandelingen over de afspraken, meldt persbureau Yonhap.

President Moon Jae-in stuurde er aanvankelijk nog op aan om weer toenadering te zoeken tot Noord-Korea en de dialoog met ze aan te gaan

Het verzoek van Zuid-Korea betekent een belangrijke verandering in de strategie van Moon Jae-in, die twee maanden geleden tot president werd verkozen. Hij werd verwelkomd als een pacifistische president, die er aanvankelijk op aan stuurde weer toenadering te zoeken tot Noord-Korea en de dialoog met ze aan te gaan.

Geduld op De Trump-administratie waarschuwde al eerder dat het geduld van de Amerikanen op begint te raken. Trump zelf herhaalde dat sentiment vannacht nog maar eens in een verklaring. Mocht de veiligheid van het Amerikaanse volk effectief in gedrang komen, zo sprak hij, dan zullen "de Verenigde Staten alle nodige stappen zetten om die veiligheid te garanderen en onze bondgenoten in de regio te beschermen". De veranderde houding van Zuid-Korea heeft alles te maken met de raketproef die Noord-Korea in de nacht van vrijdag op zaterdag uitvoerde. Volgens analisten duiden het traject en de vliegtijd van het projectiel op een bereik van ongeveer 10.000 kilometer. Dat is ver genoeg om het centrale gedeelte van Amerika te bereiken. Op beelden van de Noord-Koreaanse staatstelevisie is te zien hoe de raket onder toeziend oog van Kim Jong-un wordt afgevuurd. De Noord-Koreaanse leider zei na afloop 'uitermate tevreden' te zijn met de proef. De raket, door Noord-Korea omgedoopt tot de "Hwasong 14", kwam uiteindelijk neer in wateren die Japan tot zijn eigen economische zone rekent.

Veroordeeld In reactie op de raketproef hebben de Verenigde Staten en Zuid-Korea gezamenlijk een militaire oefening uitgevoerd aan de oostkust van het schiereiland. Het Amerikaanse leger liet weten dat raketten in territoriale wateren van Zuid-Korea zijn afgevuurd als onderdeel van de oefening. De proef van Noord-Korea werd sterk veroordeeld door andere landen. De Japanse premier Shinzo Abe riep de internationale gemeenschap op de druk op het stalinistische regime op te voeren. Onder meer secretaris-generaal António Guterres van de VN keurde de actie van Noord-Korea af. De Europese Unie noemt de lancering een "ernstige bedreiging voor de vrede en internationale veiligheid". De EU verzoekt Noord-Korea "zich te onthouden van nieuwe provocaties die de regionale en internationale spanningen kunnen doen oplopen'.

