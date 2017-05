Zuid-Korea vraagt hulp van de paus

Paus Franciscus kan volgens Zuid-­Koreaanse media een rol spelen in verzoening met het noorden. De nieuwe president van Zuid-Korea, Moon Jae-in, heeft een brief gestuurd aan het Vaticaan. Daarin vraagt hij, volgens de krant JoongAng Ilbo, paus Franciscus zelfs om een topont­moeting te regelen met de Noord-­Koreaanse leider Kim Jong-un.

Hyginus Kim Hee-joong, aartsbisschop van Gwangju, zegt in de krant: ‘Ik zal tijdens mijn audiëntie bij de paus de brief bezorgen van president Moon, waarin hij hem vraagt een ­inter-Koreaanse top te organiseren’. De laatste ontmoeting tussen ­leiders van de twee landen, die officieel nog altijd in oorlog zijn met elkaar, vond plaats in 2007.

Een woordvoerder van president Moon ontkende het nieuwe verzoek. Hij bevestigde wel dat de bisschop een persoonlijke brief van de president aan de paus geeft. Moon vraagt Franciscus daarin ‘te bidden voor vrede en verzoening tussen de twee Korea’s’. Maar van een concreet verzoek om een ontmoeting tussen de twee leiders zou geen sprake zijn.

Moon heeft in de campagne voor het presidentschap van Zuid-Korea herhaaldelijk gezegd dat hij zich op alle mogelijke manieren wil inzetten voor verzoening met het noorden. Een ontmoeting met Kim zou daarin een rol kunnen spelen, Moon zei zelfs bereid te zijn als president meteen naar Pyongyang te reizen. Maar direct na zijn verkiezing op 9 mei heeft hij dat aanbod afgezwakt.

Paus Franciscus heeft zich vaker als grote verzoener opgesteld. Zo speelde hij een cruciale rol in het ­herstellen van de diplomatieke betrekkingen tussen de VS en Cuba in 2014. Ook was hij achter de schermen actief voor vrede in Colombia (met de Farc) en toenadering in de crisis in ­Venezuela. Volgens bisschop Kim denkt de paus ook na over manieren om Korea vooruit te helpen. Vorige maand liet Franciscus nog weten dat de Noord-Koreaanse rakettencrisis ‘te gevaarlijk’ is geworden.

Drone De spanning tussen de twee ­Korea’s liep vandaag weer op vanwege een drone uit het noorden. Die vloog de zwaarbewaakte grens over en werd onder vuur genomen door Zuid-­Koreaanse militairen. Noord-Korea heeft eerder drones naar het zuiden gestuurd. Het is niet duidelijk of deze drone bewapend was, maar de Zuid-Koreaanse militairen namen het ­vliegende object voor de zekerheid onder vuur. Noord-Korea test de laatste tijd geregeld raketten. De communistische dictatuur werkt onder Kim Jong-un aan een kernraket voor de lange afstand, die de VS kan bereiken. Volgens experts kan het land daar in enkele jaren in slagen. Washington vindt dat onaanvaardbaar.

