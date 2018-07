Zuid-Korea stelt onderzoek in naar groep Noord-Koreanen: zijn ze gevlucht of werden ze ontvoerd?

Zuid-Korea stelt een onderzoek in naar de komst van een groep Noord-Koreanen naar het land in 2016. De vraag is of de dertien personen destijds wel vrijwillig kwamen, of dat ze onder dwang of valse voorwendselen naar het zuiden vluchtten, zoals het noorden claimt.

Lees verder na de advertentie

Twaalf serveersters en hun manager vertrokken twee jaar geleden uit een restaurant in China, dat eigendom was van de Noord-Koreaanse staat. Via Maleisië gingen ze naar Zuid-Korea, waar de groep sindsdien woont. De vrouwen zijn daar inmiddels aan het studeren.

Pyongyang haalt harde valuta binnen door landgenoten in het buitenland te laten werken. Zij moeten een groot deel van hun verdiensten afstaan. Om hun loyaliteit te verzekeren, zet Noord-Korea de familieleden van de uitgezonden werknemers onder druk.

Verdacht Noord-Korea meldde destijds dat de dertien waren ontvoerd door geheim agenten uit Seoul en eiste dat ze direct teruggestuurd zouden worden. Tot zover niets bijzonders, want het dictatoriale regime in Pyongyang probeert iedere vluchtpoging van landgenoten verdacht te maken. Maar de zaak nam een dramatische wending in mei, toen restaurantmanager Huh Gang-il zijn verhaal deed bij de Zuid-Koreaanse tv-zender JTBC. Volgens Huh was hij door Zuid-Koreaanse agenten gedwongen om de groep naar Seoul te brengen. Als hij niet meewerkte zou hij door de agenten, voor wie hij als informant had gewerkt, uitgeleverd worden aan Pyong­yang. Als de Noord-Koreanen met VN-medewerkers gaan praten, kunnen zij wellicht de ware toedracht duidelijk maken Een aantal vrouwen uit de gevluchte groep heeft nu gezegd dat ze niet wisten waar ze heen gebracht werden vanuit China. Hoe dat mogelijk is, terwijl ze met tickets via een lijnvlucht reisden, is onduidelijk. Kenners gaan ervan uit dat de vrouwen zich op de vlakte houden omdat zij hun familieleden in Noord-Korea niet in gevaar willen brengen.

Politieke belangen De Zuid-Koreaanse nationale commissie voor mensenrechten gaat de zaak nu uitzoeken. Het ministerie van eenwording liet vandaag nog weten dat het ervan uitgaat dat de groep vrijwillig kwam. Maar de mogelijkheid bestaat dat de groep straks alsnog wordt teruggestuurd naar Noord-Korea, zoals Pyongyang wil, om politieke redenen. De Zuid-Koreaanse regering wil de ontspanning tussen noord en zuid, waar president Moon Jae-in dit jaar veel werk van heeft gemaakt, niet in gevaar te brengen. Volgende maand staat een weerzien op het programma van families die al decennia zijn verdeeld tussen Noord- en Zuid-Korea. De Noord-Koreaanse staatskrant ­Rodong Shinmun heeft al gezegd dat die bijeenkomst in gevaar komt als de dertien vluchtelingen niet worden teruggestuurd. Remco Breuker, hoogleraar Koreastudies in Leiden, vreest dat de groep Noord-Koreanen wordt opgeofferd aan politieke belangen. Alleen de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN kan volgens hem een oplossing bieden in deze ‘verschrikkelijk complexe zaak’. Als de dertien Noord-Koreanen met VN-medewerkers gaan praten, kunnen zij wellicht in vertrouwen de ware toedracht duidelijk maken. Jaarlijks komen er meer dan duizend gevluchte Noord-Koreanen aan in het zuiden.

Lees ook:

Waarom Noord- en Zuid-Korea na 65 jaar eindelijk vrede willen sluiten Het gesprek dat de leiders van Noord- en Zuid-Korea in april voerden, kan de aanzet zijn voor vrede tussen de twee landen. Wat zou dat betekenen, 65 jaar na het einde van de Koreaanse Oorlog?