Zuid-Korea: Onze jaarlijkse militaire oefening is geen provocatie

De oefeningen zijn “helemaal niet bedoeld om de militaire spanningen op het Koreaanse schiereiland te laten oplopen”, zei Moon maandag na regeringsoverleg. Het gaat er volgens hem vooral om de militaire en civiele paraatheid te testen. De oefeningen zijn puur van defensieve aard, aldus Moon. Noord-Korea ziet het echter als een voorbereiding op een mogelijke oorlog. Vorig jaar vuurde Noord-Korea tijdens die oefening een ballistische raket af vanaf een onderzeeër.

Tienduizenden militairen, onder wie 17.500 Amerikanen, nemen vanaf maandag deel aan de elf dagen durende oefening, die voornamelijk bestaat uit computer gesimuleerde oorlogspellen. Ook andere bondgenoten van Zuid-Korea doen mee, waaronder Australië, Canada, Denemarken en Nederland. Militairen oefenen bijvoorbeeld hoe zij deel moeten nemen aan een gevecht en scherpen hun beslissingsvermogen aan.

Een Apache-helikopter stijgt op vanaf US kamp Humphreys in Zuid-Korea tijdens de Ulchi Freedom Guardian-oefening. © EPA

China en Rusland riepen vorige week op de militaire oefening uit te stellen om met Noord-Korea te gaan onderhandelen. De spanningen waren toen opgelopen door de oorlogsretoriek tussen Amerikaanse president Donald Trump en Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Noord-Korea dreigde met een raketaanval op het Amerikaanse eiland Guam. Uiteindelijk besloot Kim Jong-un de aanval uit te stellen en de reactie van Trump af te wachten. De president liet daarop weten dat hij dat een ‘wijs en weloverwogen besluit’ vond.

