Zuid-Korea gaat optreden tegen handel in cryptomunten

"Cryptomunten vervullen geen rol als betaalmiddel en worden gebruikt voor illegale praktijken als witwassen, oplichting en beleggingsfraude", vatte voorzitter Choi Jong-ku van toezichthouder FSC zijn standpunt kort samen. Daarnaast zijn er nog de problemen met betrekking tot het hacken van beurzen voor virtuele valuta en de enorme speculatie in de munten.

Lees verder na de advertentie

Niemand weet wat er precies gebeurd op plekken waar cryptomunten verhandeld worden Choi Jong-ku van toezichthouder FSC

In Zuid-Korea lijkt de hype van valuta zoals de bitcoin nog wat harder toegeslagen dan in de rest van de wereld. Veel mensen, van studenten tot huisvrouwen, beleggen in de munt met almaar oplopende koers, in de hoop er ook rijk mee te worden. Dit tot ongenoegen van de autoriteiten. Eind vorige maand kondigde de regering al maatregelen aan tegen de speculatie in cryptomunten. De aankondiging van de financiële toezichthouders lijkt een vervolg daarop.

Vooral de aanbieders van zogeheten virtuele rekeningen liggen onder vuur. Banken bieden mensen daarbij de mogelijkheid in cryptomunten te beleggen. Maar de toezichthouders vermoeden dat zij geen idee hebben wie er achter die rekeningen schuilgaan, of waar het geld vandaan komt dat via de rekeningen verplaatst wordt. Daarmee faciliteren de banken mogelijk het witwassen van geld via cryptomunten.