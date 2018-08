Zuid-Amerikaanse merries worden mishandeld en afgetapt voor Europees vee

Drachtige merries in Uruguay en Argentinië worden stelselmatig mishandeld en misbruikt om hormonen uit hun bloed te winnen. Dat stelt dierenorganisatie Animal Welfare Foundation (AWF). Die hormonen worden gebruikt in vruchtbaarheidsmedicatie voor vee.

AWF maakte in januari en april van dit jaar een maand lang stiekem foto’s en video-opnamen bij vijf bedrijven in Argentinië en Uruguay. Daarop is te zien hoe merries worden geslagen met stokken. De vermagerde dieren staan met open wonden aan hun benen en buik in de weide. Veulens worden geaborteerd. Het is niet de eerste keer dat zulke beelden naar buiten komen: in 2015 en 2017 trok AWF ook al aan de bel.

Er moet gewoon een einde komen aan die bloed­boer­de­rij­en Frederieke Schouten van stichting Dier&Recht

Het hormoon PMSG (pregnant mare serum gonadotrophin) wordt gewonnen uit bloed van drachtige merries. Hoeveel en hoe vaak het hormoon precies in Europa gebruikt wordt, is onduidelijk, omdat registratie ontbreekt. Farmaceuten spreken van ‘sporadisch gebruik’, maar volgens AWF wordt er voor miljoenen dollars bloedplasma geëxporteerd naar Europa. “Ik ken ook varkensboeren en schapenhouders die het standaard gebruiken om zwangerschappen te synchroniseren”, zegt Frederieke Schouten van stichting Dier&Recht, die meewerkte aan het onderzoek. Bedrijfsmatig is het handig als alle dieren tegelijk zwanger zijn, aldus Schouten.

Syntex Farmaceut Ceva importeert het hormoon van het Argentijnse Syntex, een van de bedrijven waar AWF zegt opnamen gemaakt te hebben. Een woordvoerder van Ceva meldt dat na eerdere aantijgingen in 2017 herhaaldelijk onderzoek is gedaan bij het bedrijf. Sporen van dierenmishandeling werden niet gevonden. “Maar als dit videomateriaal authentiek blijkt, stoppen we de import van het hormoon van Syntex”, aldus de woordvoerder. Een onderzoek loopt. Farmaceut IDT Biologika kondigde eerder deze maand aan alleen nog PMSG uit Europa te importeren. MSD Animal Health zegt dat ook te doen, maar vertelt niet waar het hormoon uit hun medicijnen dan wel vandaan komt. Het laatste contract dat MSD had met een Zuid-Amerikaans bedrijf werd eind 2016 verbroken. Bekend is dat het hormoon ook in IJsland gewonnen wordt, onder betere omstandigheden en op kleinere schaal. In Nederland geldt een verbod op het winnen van hormonen, omdat het wordt gezien als een dierproef. Een synthetisch alternatief is nog niet op de markt, al wordt daar volgens ­Ceva en MSD aan gewerkt. Het Europees Parlement stemt in oktober over nieuwe dierenwelzijnseisen bij de productie van medicijnen in Europa. Dat meldt de Partij voor de Dieren, die verwacht dat de regels worden aangenomen. Dan komt het bloed de EU niet meer in. “Er moet gewoon een einde komen aan die bloedboerderijen”, zegt Schouten. “Ik heb zelf als dierenarts gewerkt en schreef medicijnen met het hormoon voor. Ik stond er niet bij stil waar het vandaan kwam. Ik hoop dat veehouders en dierenartsen zich ervan bewust worden en fabrikanten erop aanspreken.”

