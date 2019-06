Zuid-Afrikaanse tieners bouwen een eigen vliegtuigje voor een droomreis naar Caïro

Dat vliegtuigtype wordt als bouwpakket in vele duizenden kleine onderdelen geleverd. In een hal met werktafels en vele handboeken knutselden zij de door één propellor aangedreven zilverkleurige vierzitter in elkaar. Alleen de motor en de boordcomputer met vliegpaneel zijn door experts in het toestel gezet.

Brandstof, vluchtplan, lan­dings­rech­ten en proviand: de scholieren regelen alles zelf

En... hij vliegt. De Sling 4 vloog zaterdag het eerste traject van de 12.000 kilometer lange tocht en landde in het kuststadje Lüderitz in Namibië. Zes tieners, onder wie de zeventienjarige initiatiefneemster Megan Werner hebben hun vliegbrevet gehaald.

Alles is mogelijk Het project U-Dream Global wil scholieren in Afrika laten zien dat alles mogelijk is met enthousiasme en doorzettingsvermogen. Zo’n duizend tieners hadden zich ingeschreven voor deelname aan het project. Na een selectie bleef een groep van twintig over met zo’n beetje alle etniciteiten van Zuid-Afrika. De Sling 4 heeft een actieradius van circa zeseneenhalf vlieguur. In de vakantiemaanden juni en juli vliegt het in circa zes weken naar Caïro. Onderweg doen de scholieren veel landen aan, waaronder Zimbabwe, Malawi, Tanzania, Kenia, Ethiopië, Eritrea en Soedan. Na het verblijf in de Egyptische hoofdstad vliegen ze op de terugweg langs andere landen en plaatsen. Brandstof, vluchtplan, landingsrechten en proviand: de scholieren regelen alles zelf. De landing in Soedan, waar een grote volksopstand gaande is, kost nog wel wat hoofdbrekens. Vanzelfsprekend gaan de tieners er vanuit dat ook dit hen lukt.

