Zuid-Afrika zit in de maag met mevrouw Mugabe

Mensenrechtenorganisaties in Zuid-Afrika zijn woedend over deze stap. Zij noemen het ‘een schande’ dat de Zuid-Afrikaanse regering het zelfs maar overwoog om de 52-jarige Grace Mugabe diplomatieke onschendbaarheid te geven, zodat zij niet in Zuid-Afrika voor de rechter hoeft te komen voor de mishandeling.

“De regering heeft twee verantwoordelijkheden, als eerste om zijn eigen burgers te beschermen en als tweede om de wet te handhaven”, zei directeur Kallie Kriel van Afriforum, een mensenrechtenorganisatie. “Door het verlenen van diplomatieke onschendbaarheid wordt de wet overtreden.”

De kwestie rond Grace Mugabe, de tweede vrouw van president Robert Mugabe (93), begon afgelopen maandag. Toen kwam het 20-jarige model Gabriella Engels naar buiten met de beschuldiging dat zij was gemolesteerd door de Zimbabwaanse first lady.

'Door het lint'

Die had haar in een luxe hotel in Johannesburg met het elektriciteitssnoer geslagen toen zij Engels zondagavond in een zijkamer van een suite aantrof. Het model zou een afspraak hebben gehad met de twee volwassen zoons van Mugabe, Robert Jr. (25) en Chatunga (21), die in Zuid-Afrika wonen.

Als bewijs voor de mishandeling bracht Gabriella Engels foto’s naar buiten waarop een flinke halfronde vleeswond op haar voorhoofd te zien is, waar Grace Mugabe haar met het snoer of de stekker zou hebben geraakt. “Ze ging volledig door het lint en bleef maar slaan'', zei Engels. “Ik had geen idee wat er allemaal gebeurde. Ik was verbijsterd.''

Gabriella Engels toont de wond op haar voorhoofd, die haar zou zijn toegebracht door mevrouw Mugabe. Ze zei ook achterop haar hoofd nog verwondingen te hebben. © AP

Het model deed aangifte en de Zuid-Afrikaanse politieminister zegde toe dat Grace Mugabe zich vrijwillig in de rechtbank zou melden, maar dat deed ze niet. Ze heeft sindsdien helemaal niets meer van zich laten horen, en ook de Zimbabwaanse regering houdt zich doof voor verzoeken om commentaar.

De regering-Mugabe vroeg de Zuid-Afrikaanse regering wel om Grace diplomatieke immuniteit te verlenen. Een anonieme Zuid-Afrikaanse regeringswoordvoerder kondigde eerder op de dag al aan dat Pretoria inderdaad overwoog dat te doen, om de goede banden tussen beide buurlanden niet te schaden. Grace Mugabe zal ‘in geen geval’ worden opgepakt, aldus de zegsman. “Wat er waarschijnlijk zal gebeuren is dat ze het land uit mag, en dat we dan aankondigen dat we haar diplomatieke immuniteit verlenen. Daarna zullen we wel zien wie dat bij de rechter aan wil vechten.”