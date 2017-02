Zuid-Afrika mag niet uit het Internationaal Strafhof stappen

Na Burundi en Zuid-Afrika zei ook Gambia het proces om geen lidstaat meer te zijn in gang te hebben gezet. De hoofdreden: het ICC heeft het alleen op Afrikanen gemunt.

Het Hof vervolgt sinds 2002 verdachten van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden, maar tot nu toe zijn alleen Afrikanen vervolgd en berecht. De ‘Afrikafocus’ heeft het Hof het stempel ‘koloniaal’ opgeleverd.

Terugtrekking Zuid-Afrika geblokkeerd

Maar nu heeft een Zuid-Afrikaanse rechter het plan van de regering om zich terug te trekken uit het ICC geblokkeerd, in een rechtszaak die de oppositie had aangespannen. De rechter in de provincie Gauteng achtte de terugtrekking onwettig, omdat het parlement er niet over is geraadpleegd.

Het Zuid-Afrikaanse vertrek was een gevolg van een rel in 2015 over het bezoek van de Soedanese president Omar Hassan al-Bashir aan Zuid-Afrika. Bashir kon komen en gaan ondanks Zuid-Afrika’s plicht om hem aan te houden voor het ICC, dat hem zoekt wegens volkerenmoord in de regio Darfur.

Minister van Justitie Michael Masutha wees het oordeel van de rechtbank in Gauteng af. Hij zei dat de regering beroep aantekent en alsnog het Verdrag van Rome zal opzeggen. Met dat verdrag werd in 1998 het ICC opgericht. In 2002 ging het ICC feitelijk aan het werk.