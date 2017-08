Zorgverzekeraars: toeleggen op zorgpremie houdt een keer op

Achmea, eigenaar van onder meer Zilveren Kruis en Interpolis, verkoopt zijn zorgverzekeringen al drie jaar op rij onder de kostprijs, zei topman Willem van Duijn vanmorgen bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Daarvoor verstookte de verzekeraar 1,2 miljard euro aan eigen reserves en dat kan zo niet doorgaan, waarschuwde Van Duijn. "Achmea streeft naar een kostendekkende premie", aldus de topman. En de kosten dekt een verzekeraar door zijn verzekerden meer premie te vragen.

Zorgverzekeraars zijn niet helemaal vrij in het vaststellen van hun zorgpremie. Op Prinsjesdag bepaalt de minister van volksgezondheid wat er in het komende jaar wordt vergoed vanuit het basispakket en welke premie zorgverzekeraars minimaal nodig hebben om hun verzekerden dat pakket te bieden. De afgelopen drie jaar heeft de minister dat premiebedrag steeds verhoogd. De kosten van de zorg lopen op immers, omdat Nederland vergrijst en omdat er nieuwe, dure behandelingen tegen bijvoorbeeld kanker beschikbaar komen.

Geen gejojo

Die verhoging hebben zorgverzekeraars niet volledig doorberekend aan hun klanten. Niet alleen Achmea, ook verzekeraars als CZ, VGZ, Menzis en DSW leggen maandelijks bij uit eigen reserves. Er is ze veel aan gelegen om die premie niet te veel laten jojo'en, want dat waarderen verzekerden niet. En de premie die de minister jaarlijks vaststelt, wil nog wel eens tientallen euro's omhoog schieten of - heel af en toe - omlaag. Daarnaast concurreren ze met elkaar, dus ze willen zich niet uit de markt prijzen. Als de concurrent de premiestijging dempt, is het verstandig daarin mee te gaan.

DNB eist dat verzekeraars voldoende reserve hebben om klappen te kunnen opvangen

Alle zorgverzekeraars teren dus in op hun reserves en allemaal hebben ze dezelfde boodschap: daar komt een keer een einde aan. DSW stelde onlangs voor volgend jaar een verhoging van zo'n 30 euro in het vooruitzicht. De anderen houden hun kaarten nog tegen de borst. VGZ noemt het rijkelijk vroeg om nu al over de premiehoogte voor 2018 te praten. Zorgverzekeraars maken die in oktober of november bekend. CZ kan niet zeggen of het dit jaar al een einde maakt aan het aanspreken van zijn reserves, al 'lijkt er nog wel wat in te zitten', aldus een woordvoerder. Menzis' premie was in 2017 een van de hoogste, dus die hoopt de premiestijging komend jaar te beperken.

Ook in het aanspreken van hun buffers zijn de zorgverzekeraars niet helemaal vrij. De Nederlandsche Bank eist dat zij voldoende reserve hebben om klappen te kunnen opvangen. Hoe hoog die reserves moeten zijn, verschilt per verzekeraar.