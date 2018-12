Zorggroep verliest zaak om aanbesteding

Transferium maakte bezwaar tegen de openbare aanbesteding, waardoor de instelling vreest dat ongeveer honderd kwetsbare jongeren buiten de regio moeten worden geplaatst. Maar de rechter in Amsterdam wees de vordering af. Daarmee komt de jeugdzorg in de regio definitief terecht bij zorgaanbieder Horizon uit Rotterdam.

Lees verder na de advertentie

Er is breder kritiek op de verplichting die gemeenten hebben om jeugdzorg openbaar aan te besteden. Woensdag schreef Trouw dat GroenLinks en SGP in de Tweede Kamer af willen van die regel. Ze komen met een initiatiefwet. Volgens die partijen is Nederland strenger dan nodig volgens Europese regels, en komen de wisselingen van dienstverlener de zorg niet ten goede. De onvrede leeft ook bij andere partijen.

De rust, het vei­lig­heids­ge­voel en het vertrouwen dat jongeren in de gesloten jeugdzorg zo hard nodig hebben, wordt hiermee weggehaald Vrank Post, directeur van Transferium

“Het kan niet zo zijn dat een papieren aanbesteding de in tien jaar opgebouwde kennis en expertise in één klap vernietigt”, zei Vrank Post, directeur van Transferium, eerder op de eigen website. “De rust, het veiligheidsgevoel en het vertrouwen dat jongeren in de gesloten jeugdzorg zo hard nodig hebben, wordt hiermee weggehaald. Het kost een ander van buiten de regio jaren voordat deze een hecht en goed functionerende samenwerking rond de jongeren in de gesloten jeugdzorg heeft opgebouwd. Die tijd hebben de jongeren niet. De consequenties zijn enorm en onomkeerbaar.”

Maar volgens de rechter hebben de gemeenten ‘voldoende onderzocht dat de winnende aanbieding een realistisch alternatief biedt, dat past binnen het wettelijk kader’.

Onrust In de gesloten jeugdzorginstelling Transferium zitten jongeren met zeer ernstige problemen, zoals zelfdestructie, agressie en verslaving. Zorggroep Parlan, waar Transferium deel van uitmaakt, zegt nu er vertrouwen in te hebben dat er afspraken komen met gemeenten om ‘de onrust’ bij jongeren, ouders en betrokkenen weg te nemen. Volgens de gemeente Heerhugowaard hoeven de jongeren in elk geval niet naar Rotterdam. “Het was een voorwaarde in de aanbesteding dat de opvang in onze regio gaat plaatsvinden.” Horizon is volgens haar verplicht het personeel van Transferium te laten solliciteren. Ze verwacht dat een deel bij de nieuwe aanbieder terecht kan. Wethouder John Does van Heerhugowaard wil nu snel met afspraken maken met de partijen om de continuïteit van de zorg veilig te stellen.

Lees ook: