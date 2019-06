Zorgenkindje Albanië begint brave jongetje Noord-Macedonië tot last te worden

De EU-ministers stelden dinsdag een beslissing over het beginnen van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië tot oktober uit. Vooralsnog zitten Albanië en Noord-Macedonië dus nog samen in de wachtkamer van de EU.

Wel wordt steeds duidelijker dat Noord-Macedonië meer kans maakt dan Albanië om in Brussel op gesprek te komen. Vooral Nederland, Frankrijk en Denemarken hebben twijfels over Albanië, ondanks de aanbeveling vorige maand van de Europese Commissie om de gesprekken te beginnen.

Die strategie valt slecht in Tirana. Premier Rama wees Pendarovski er fijntjes op dat ook Albanezen flink hebben bijgedragen aan democratisering in Noord-Macedonië; zij maken immers een kwart deel van de bevolking uit. De Albanezen mogen niet worden overgeslagen, betoogde de premier.

Georganiseerde misdaad

Maar daar denken een paar EU-lidstaten dus anders over. Zij trappen op de rem omdat Tirana te weinig zou doen tegen corruptie en witwassen in het land. Een handvol wetten die witwassen tegen moeten gaan en eerder deze week nog snel even door het Albanese parlement werden gejast, heeft hen niet van mening doen veranderen. Bovendien hebben ook zij kunnen zien hoe de politieke crisis de afgelopen maanden Albanië steeds verder in haar greep houdt.

De president heeft lokale verkiezingen, die eind deze maand staan gepland, afgeblazen omdat ze niet democratisch zouden zijn. De premier is daar woest over en wil dat de stembusgang gewoon doorgaat. Ondertussen gaan sinds februari demonstranten regelmatig de straat op om het vertrek van de regering te eisen die volgens hen banden met de georganiseerde misdaad heeft.

Rama heeft nog tot het najaar de tijd de EU-lidstaten te overtuigen klaar te zijn voor gesprekken. Veel hulp van Pendarovski kan hij daar niet bij verwachten. Gezelliger zal het er niet op worden in het voorportaal.