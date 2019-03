Zorgen over zware explosieven bij plofkraken

In 2017 ging het nog om 65 plofkraken, het jaar daarvoor om 79. De daling zette in 2018 dus door. De NVB wijt dat aan de vele maatregelen die zijn genomen om criminelen af te schrikken en om de pakkans te vergroten. Van inktcapsules in de automaten, tot camera's die verdachte omstandigheden registeren en de politie automatisch inseinen.

De maatregelen van banken zorgen ervoor dat ook criminelen op zoek gaan naar andere manieren om pinautomaten open te breken. Zo gebruikten zij een aantal jaar geleden vooral gasexplosies. Toen banken gasdetectie bij de automaten gingen plaatsen, kozen krakers voor gebruik van zware explosieven. Met alle gevaren voor omwonenden van dien. Zo blijven er wel eens explosieven achter en ontstaat er instortingsgevaar door flinke beschadigingen van gevels.

Het verwijderen van pinautomaten is niet overal de oplossing

Op plekken waar een eventuele kraak een te groot risico voor mensen oplevert, zijn zelfs pinautomaten verdwenen. Toch is dat niet overal de oplossing, constateert de NVB: met maatschappelijke organisaties is afgesproken dat iedereen binnen maximaal vijf kilometer van zijn woning bij een automaat moet kunnen zijn.

Vanwege de gevaren die plofkrakers veroorzaken, heeft het Openbaar Ministerie (OM) de strafeisen voor de criminelen sinds vorig jaar verdubbeld. Wie een geldautomaat opblaast op een plek waar geen woningen zijn, kan voortaan een eis van twee jaar cel verwachten. Zijn er wel woningen in het gebouw, dan wordt dat vier jaar.

Naast de 42 plofkraken, waren er in 2018 twee ramkraken en werd er één keer geprobeerd om de geldautomaat met gereedschap open te maken. Ook werden vijf keer voorbereidingshandelingen voor een kraak ontdekt.

