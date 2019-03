Zorgen over schrappen inseminatievergoeding voor lesbische stellen

Het gaat om bevruchting met het zaad van een donor (k.i.d.). Deze k.i.d.-behandeling voor vrouwenstellen en vrouwelijke alleenstaanden werd vergoed uit de basisverzekering, maar volgens minister Bruno Bruins (Medische Zorg) is in deze gevallen geen sprake van een medische indicatie. Door toch te vergoeden komt volgens de bewindsman de betaalbaarheid van de zorg in gevaar.

Het ontbreken van een mannelijke partner is volgens Bruins en Zorginstituut Nederland (ZiN) geen medische indicatie. “Het feit dat in het verleden minder streng gecontroleerd werd op medische noodzaak is geen reden om deze behandelingen toch te vergoeden”, aldus de minister. Onder anderen PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen had hem om opheldering gevraagd.

Discriminatie Het COC spreekt van indirecte discriminatie. “Lesbische vrouwen, single of in een relatie, kunnen elkaar niet bevruchten en er is medische hulp nodig bij het inbrengen van donorzaad. Er is dus wel degelijk sprake van een medische noodzaak”, aldus voorzitter Astrid Oosenbrug. Het COC roept mensen op de petitie te tekenen. De vereniging van gynaecologen (NVOG) is bang dat de toegankelijkheid en de veiligheid van zorg in het geding komt. Nu zorgen spermabanken ervoor dat donoren psychologisch gescreend worden, dat zij een goede spermakwaliteit hebben en dat er getest wordt op geslachtsziekten. Wanneer k.i.d. niet meer wordt vergoed, bestaat volgens de vereniging de kans dat vrouwen elders gaan zoeken, bijvoorbeeld in het buitenland of op internet.

