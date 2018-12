Zorgen om nieuwe regels kinderopvang

De overheid heeft de eisen voor de kinderopvang aangescherpt. Vanaf 1 januari krijgt personeel meer begeleiding en komen er meer pedagogisch medewerkers per baby. Kinderopvangcentra maken zich zorgen over prijsstijging, papierwerk en het vinden van nieuw personeel.

Bij Stichting Rijswijkse Kinderopvang zijn ze al in 2017 begonnen met de voorbereidingen, zegt medewerker Femmie Streng. Omdat er per drie baby's één pedagogisch medewerker komt (nu is dat één per vier baby's), hebben ze in Rijswijk voor elk van hun veertig locaties bekeken of er meer medewerkers aangetrokken moesten worden, of dat ze minder baby’s konden opvangen. Beide maatregelen maken de opvang van baby’s duurder.

Prijsstijging Sharon Gesthuizen, voorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, maakt zich zorgen om de prijsstijging. Ze vreest dat nieuwe kinderopvangcentra kinderen onder de twee jaar zullen weigeren. “Als een organisatie zich concentreert op kinderen van twee tot vier jaar, dan is het echt kassa.” De overheid geeft namelijk meer geld uit om de nieuwe eisen in te voeren, “maar je hebt dan niet de kosten die gepaard gaan met het extra personeel voor de opvang van baby’s,” zegt Gesthuizen. De prijsstijging wordt gecompenseerd door een verhoging van de kinderopvangtoeslag, die beschikbaar is voor ouders met een laag inkomen. Daardoor verwacht Streng niet dat Rijswijkse ouders zullen weglopen. “Maar landelijk zie je wel dat de toeslag minder hard groeit dan de prijsstijging.” “Pedagogisch gezien kun je de ideeën achter de nieuwe wet alleen maar toejuichen. Maar de vormgeving van de wet gaat voorbij aan het doel,” stelt Streng. Ze maakt zich bijvoorbeeld zorgen over de uitwerking van het vaste-gezichtencriterium, dat vorig jaar al werd doorgevoerd. Voor elke groep baby’s zijn er in plaats van drie nu twee ‘vaste gezichten’, van wie er altijd één aanwezig moet zijn. De eis is bedoeld om baby’s stabiliteit te geven.

Boete Het criterium gaat echter gepaard met administratieve problemen, zegt Streng. “Als één van de vaste gezichten op vakantie gaat, moet de andere medewerker meer werken.” Voor een keertje kun je dat wel van iemand vragen, zegt Streng, maar het wordt lastig op de lange termijn. In noodsituaties kan er ook zonder vast gezicht gewerkt worden, maar daar kun je als kinderopvang een boete voor krijgen. De hoogte van die boete wisselt per gemeente, maar ligt ‘rond de 2000 euro per dag’, aldus Streng. “Zeker voor kleine organisaties is dat een behoorlijk groot bedrag.” Het kan verder moeilijk worden om genoeg mensen te vinden, verwacht Gesthuizen, gezien de schaarste op de arbeidsmarkt. “Bij pools van invallers ontstaan nu al problemen als iemand ziek wordt, omdat die inmiddels zoveel werken dat ze niet meer extra inzetbaar zijn.” Wat zijn de nieuwe eisen?

Voor baby’s van 0 jaar komt er vanaf 1 januari een pedagogisch medewerker per drie kinderen, waar dat voorheen vier was. Dat betekent dat opvangcentra meer medewerkers moeten aanstellen, of minder kinderen kunnen opvangen. Kinderen in de buitenschoolse opvang (7 jaar en ouder) kunnen daarentegen juist met minder pedagogisch medewerkers toe: in plaats van een medewerker op tien kinderen wordt dat een op twaalf. Vanaf volgend jaar worden pedagogisch medewerkers door een coach en beleidsmedewerker geholpen bij de dagelijkse bezigheden. Die zorgen bijvoorbeeld voor een beleidsplan of helpen pedagogisch medewerkers met het beantwoorden van opvoedvragen van ouders. Vanaf 2023 worden de taalvereisten aangescherpt, en moeten pedagogisch medewerkers die met baby’s werken specifiek geschoold worden.

