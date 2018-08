Zorgen in Kamer over Turkse plannen met weekendscholen

Jonge Turken in het buitenland die zich aanmelden, kunnen op de scholen ongeveer vijf uur per weekend les krijgen. Twee uur voor Turkse taalles en drie uur geschiedenis, godsdienst, kunst en maatschappijleer. Het onderwijs wordt grotendeels gefinancierd door de Turkse overheid. Behalve in Nederland wil Turkije ook in andere landen weekendscholen opzetten.

De kinderen moeten minimaal 32 weken de vakken volgen, en niet langer dan veertig weken. Het weekendscholenproject is erop gericht om jonge Turken in het buitenland betrokken te houden bij het vaderland en de Turkse cultuur.

Optreden als dat nodig is

Het ministerie van sociale zaken ziet het Turkse initiatief niet als een probleem. Kamerlid Bente Becker (VVD) wil van Koolmees weten of er toezicht zal worden gehouden op de weekendscholen en of hij bereid is in te grijpen als integratie wordt belemmerd. Jasper van Dijk (SP) spreekt van een onwenselijke poging om invloed uit te oefenen.

Het ministerie stelt dat het landen vrij staat om behoud van de eigen taal en cultuur te stimuleren bij landgenoten in het buitenland. "Meerdere landen, waaronder ons eigen land, doen dit." Maar, zegt het ministerie, wat we niet willen is dat het onderwijs als doel heeft om de integratie in Nederland te belemmeren of om antidemocratische opvattingen te stimuleren. Als er signalen zijn dat dit gebeurt, zal de overheid optreden.