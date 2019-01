Zorgbestuurder Jackie van Beek is blij met het extra personeel voor de ouderenzorg

Dit jaar komt geld vrij voor 10.000 extra medewerkers. Ook Jackie van Beek wil dit jaar nieuwe mensen aantrekken. Vooral medewerkers die oog hebben voor hoe de bewoners van het zorgcentrum zich voelen.

“De extra gelden gaan naar personeel dat zich bezig houdt met activiteiten in de dagbesteding en personeel dat een toezichtfunctie heeft bij mensen met dementie”, zegt Van Beek. “Personeel dus dat zich bezig houdt met welzijn en welbevinden. Dat is enorm van invloed op de gezondheid van mensen.”

Het woonzorgcentrum waar Van Beek de leiding over heeft, staat in het Overijsselse Bathmen, in de buurt van Deventer. Er werken nu 150 medewerkers. Last van tekorten aan personeel, heeft ze nog niet. “Maar wat niet is, kan komen. In de regio merken we wel dat de spanning toeneemt. Daarom zijn we met veertien organisaties gestart met een nieuwe praktijkleerroute.”

Niet terug naar school De zorgorganisaties komen uit Deventer, Apeldoorn, Raalte en Bathmen dus. “Het is een regionaal initiatief om onder meer zij-instromers aan te trekken.” Nu hebben zij-instromers die al jaren geen schoolbank hebben gezien meestal weinig trek in een terugkeer naar de klas. Dat hoeft in Overijssel ook niet. “De leerlingen komen ’s ochtends bij ons stage lopen en gaan ‘s middags naar een leerhuis die aan een van de zorgorganisaties verbonden is. De docent komt naar ons toe, de leerlingen hoeven niet naar school.” Als Van Beek praat over werken in de ouderenzorg, krijgt ze geregeld de reactie: ‘O, daar wordt toch fors op bezuinigd?’ Dat steekt haar. “Er wordt al jaren niet meer bezuinigd. Wij krijgen er geld bij en doen daar mooie dingen voor. Maar dat is blijkbaar niet interessant”, zegt ze. “Wij moeten er hard voor werken om ons imago op een goede manier neer te zetten. Dan is het jammer dat we veel last hebben van incidenten die breed worden uitgemeten. Mensen denken dan: laat ik maar niet de ouderenzorg in gaan”.

Handen aan het bed Vanuit de sector is er kritiek op de plannen van zorgminister Hugo de Jonge die wil vasthouden aan een strikte verdeling van de gelden. 85 procent gaat naar handen aan het bed, 15 procent mogen de zorginstellingen anders besteden. Van Beek is het niet eens met die kritiek. Het gaat volgens haar wel om meer handen aan het bed. “Het geld moet niet naar allerlei overkoepelende functies, maar juist naar mensen in de directe zorgverlening bij de cliënt. Wij hebben nauwelijks overhead. Ik stel mezelf altijd twee vragen: ‘Worden mijn bewoners er beter van?’ en: ‘Worden mijn medewerkers er beter van?’. Is dat niet zo, dan trek ik er geen geld voor uit.”

