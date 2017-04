Zorg er als zzp'er wel voor dat je op je profielfoto lijkt

"Zonder een profielfoto ben je een netwerker met een zak over je hoofd." Hard gelach in de zaal als countrymanager Marcel Molenaar van LinkedIn die woorden uitspreekt. Een profielfoto, drukt hij de bezoekers van de Dag van de zzp'ers in de Rijtuigenloods in Amersfoort op het hart, is uiterst belangrijk als je opdrachten binnen wilt halen. Een boodschap die aan velen niet voorbijgaat. Tientallen zzp'ers snellen, na of zelfs tijdens workshops over boekhouding, hypotheken voor zzp'ers of presentatievaardigheden, naar de LinkedIn-kraam voor een gratis profielfoto. Wachttijd: gemiddeld drie kwartier.

On­der­ne­mer­schap draait niet alleen om innovatie, passie en de kosten beperken. Een goede profielfoto op LinkedIn is net zo belangrijk

15.00 uur De fotograaf heeft problemen met zijn apparatuur. Achter hem een rij van bijna vijf meter lang. Als hij 'Hij doet het weer!' roept, gaat de heftige panterprint-bontjas van interieurstyliste Regina Kok direct uit. Drie kwartier stond ze in de rij. Maar of de foto het wachten waard was... Ze weet het niet. "Ik ben dochter van een fotograaf. De belichting kan beter", fluistert ze. Over deze speciaal voor zzp'ers georganiseerde dag is ze wel te spreken. "Supertof." Maar het is niet voor ondernemers van onder de dertig, zegt Kok. "Die hebben dit soort netwerkdagen niet nodig. Ze weten heel goed al zelf hoe ze aan hun opdrachten kunnen komen. De klant bepaalt, weten ze. Daar kunnen wij oudere zzp'ers nog wat van leren."

15.25 uur "Je embleempje! Vergeet je embleempje niet te laten zien!", roept Helena de Vries tegen haar vriend die ietwat ongemakkelijk in de camera kijkt. Ze heeft hem aangespoord om nou eindelijk eens een professionele foto te laten maken. "Zijn huidige profielfoto maakte hij zelf met zijn telefoon. Zo van onder. Geen gezicht. Zijn haren nog in de war." Als eigenaar van een asbestbedrijf is vriend Edwin Rijnhart tussen de eventmanagers, socialemediacoaches en belastingconsulenten een vreemde eend in de bijt. Maar hij leert er een hoop, zegt De Vries. Ze gingen langs bij de kraam van de Belastingdienst en leerden in een van de rijtuigen in de Rijtuigenloods hoe je te presenteren aan nieuwe klanten. "Daar heb je ook wat aan gehad, hè?", vraagt De Vries als haar vriend terugkomt. Hij knikt, maar kijkt ook een beetje moeilijk. "Het valt nog niet mee, dat lachen op commando." Niemand vindt foto's maken leuk, sust zijn vriendin.

16.00 uur Aan de oude profielfoto van Asel Zelenina uit Kazachstan kleven een hoop negatieve herinneringen. De foto werd gemaakt toen ze vanuit Nederland nog als tolk werkte bij een groot Russisch gasbedrijf. "De spanningen liepen op na MH17 en de annexatie van de Krim. De bedrijfscultuur was ook niet fijn. Er werd gepest, alles moest volgens de regels. Uiteindelijk besloot ik voor mezelf te beginnen." Toch is de grootste winst van vandaag niet haar nieuwe profielfoto, maar praten met de Belastingdienst. "Ik kreeg vorig jaar een aanslag van 15.000 euro. Dat moest ik toen allemaal in één keer betalen. Ik heb me heel lang afgevraagd hoe het betalen van belastingen hier precies werkt." En omdat ze de Nederlandse taal toen nog niet machtig was, had ze aan haar telefoongesprekken met de fiscus ook niet veel. "Medewerkers van de Belastingdienst mogen alleen in het Nederlands antwoorden. Maar ik was de taal niet machtig. Ik ben het speciaal gaan leren om met de Belastingdienst te kunnen communiceren." Na vandaag weet ze: in termijnen betalen is ook mogelijk. Ik ben speciaal Nederlands gaan leren om met de Be­las­ting­dienst te kunnen communiceren Asel Zelenina

16.40 uur Ze zijn net te laat. De man voor Julia Arnscheidt en Ingrid Thoonen is de laatste die op de foto mag. Heel bedroefd zijn ze niet, zeggen ze terwijl ze aan hun jus en witte wijn nippen. Allebei hebben ze al een professionele foto op hun profiel. Ze kunnen er als deskundigen in sociale media en presentatie zelfs tips over geven. "Het mag niet zo zijn dat mensen denken 'ben jij dat?' als ze je in het echt zien", zegt de een. "Je moet wel lijken op je foto", vult de ander aan. Of ze zelf nog iets hebben opgestoken vandaag? Ze knikken hevig. Willen ze opvallen tussen al die andere zzp'ers, dan moeten ze een gekke functienaam voor zichzelf verzinnen, leerden ze van de acquisitiecoach. "Ik doe iets met storytelling. Maar moet ik dat wel gebruiken?", weifelt Arnscheidt. "Ik zou mezelf coach kunnen noemen, maar dat doet iedereen tegenwoordig", zegt Thoonen met een bedenkelijke blik. Ze komen er niet uit, maar willen wel graag - zoals dat echte socialemedia-experts betaamt - met de journalist een selfie. "Lachen!"

