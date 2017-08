Zorg en onderwijs voor 14 miljoen inwoners van Peking

De meeste inwoners van Peking zijn tweederangsburgers. Niet omdat ze het moeilijk hebben, maar omdat het officieel zo is. Arbeidsmigranten die van het Chinese platteland naar de stad zijn gekomen, hebben geen recht op publieke voorzieningen als onderwijs. Peking wil deze regel nu versoepelen, met als verrassend effect dat zo de woningmarkt afkoelt.

In drie decennia zijn 260 miljoen Chinese migranten naar een stad verhuisd

Chinezen van buiten de stad moeten hun gezin vaak opbreken: de kinderen wonen duizenden kilometers verderop in de plaats van herkomst, bijvoorbeeld bij grootouders. Daar gaan ze naar school. Wie toch in aanmerking wil komen voor een school in Peking, moet er een huis kopen en aan andere criteria voldoen. Deze zomer meldde de lokale Academie voor Sociale Wetenschappen dat migranten in Peking 1,2 miljoen appartementen bezitten. Zo leggen ze een flinke druk op de huizenmarkt.

Door toegang tot scholen te versoepelen, wil de overheid een belangrijke reden wegnemen voor migranten om te kopen, meldt de Financial Times op basis van een gepubliceerd beleidsplan. De maatregel geldt alleen voor Peking, maar raakt daar alleen al 14 miljoen arbeidsmigranten. Wie niet hoeft te kopen, kan huren, en is mobieler als ergens anders plots meer werk is. Voor een stad die zichzelf 23 miljoen inwoners als bovengrens heeft gesteld, zou dat een positieve ontwikkeling zijn.

In drie decennia zijn 260 miljoen Chinese migranten naar een stad verhuisd. Velen verruilden een armoedig boerderijtje voor een minder armoedige baan. Al die migranten hebben geen lokale 'hukou', een registratiestempel die ze toegang biedt tot publieke diensten, zoals negen jaar onderwijs voor de kinderen, medische zorg en een oudedagsuitkering. Volgens schattingen gaat het om 40 tot 47 procent van de Chinese stadsbevolking. In Peking, een stad van 22 miljoen mensen, heeft twee op de drie inwoners geen lokale hukou.

Hervorming Het hukou-systeem werd in 1958 ingevoerd als planinstrument. Chinezen mochten niet zomaar verhuizen om ergens anders te gaan werken. De grote steden werden zo beschermd tegen een toestroom van arbeiders en dus tegen sloppenwijken. De regels werden afgezwakt tijdens de industrialisatie van de jaren tachtig, bij de kuststeden waren werknemers opeens hard nodig. Hoewel de overheid plannen maakt voor verdere hervormingen, zijn arbeidsmigranten nog altijd achtergesteld, ook in salaris. De Wereldbank adviseert China al langer om het systeem aan te passen en de woonplaats bepalend te maken voor de toegang tot voorzieningen. Dat is niet goedkoop. Als alle migranten dezelfde rechten krijgen als hun stadsgenoten, kost tot 4,5 procent van het bruto binnenlands product. Hoewel de overheid plannen maakt voor verdere hervormingen, zijn ar­beids­mi­gran­ten nog altijd achtergesteld, ook in salaris Maar de hervorming levert ook veel op, stelt de Wereldbank. Zonder hukou-systeem nemen de sociale spanningen af, wat de Chinese overheid zal behagen. Toegang tot publieke ziekenhuizen leidt tot gezondere werknemers. En een gevolg kan dus zijn dat migranten blijven huren. Dat is volgens de Wereldbank positief voor de flexibiliteit van de arbeidsmarkt. Als een andere stad het tij mee heeft en om arbeidskrachten schreeuwt, zullen huurders sneller verhuizen dan kopers. De beroepsbevolking wordt mobieler. Verhuizende arbeiders, dat zou ook voor Peking een mooie bijkomstigheid zijn. Eerder dit jaar liet de stad weten de bovengrens te leggen bij 23 miljoen inwoners. Het liefst ziet de stad migranten naar provinciale steden vertrekken. Daar zijn door de bouwwoede van de laatste jaren genoeg lege appartementenblokken te vinden.

Chinezen investeren graag in huizen De vastgoedmarkt is een belangrijke motor geweest voor China's economische groei. Investeringen groeiden van 4 procent van het bruto binnenlands product in 1997 tot 15 procent in 2014, het piekjaar. Woningen vormen een tweederde deel van die investeringen. Chinezen investeren graag in huizen vanwege behaalde winsten in het verleden. Speculaties leidden tot een bubbel in de grote steden. Ook al trapt de overheid met succes op de rem, risico's kent de opgeblazen vastgoedmarkt wel degelijk, stelt het Internationaal Monetair Fonds. "Als de huizenbubbel van de grootste steden overslaat naar de kleinere, kan dat leiden tot een scherpe correctie met gevolgen voor de financiële stabiliteit en economische groei." Lees ook: Niet elke Chinees wil naar de stad Lees ook: Meetsysteem kan hoeveelheid smog in Peking bijna niet meer aan

