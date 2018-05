Zoon Russische spionnen vecht voor zijn Canadese paspoort

Vavilov (23) is de zoon van een Russisch spionnenkoppel. Zij arriveerden begin jaren tachtig in Canada en woonden afwisselend in Europa en Canada. In 2010 rolde de FBI een groot Russisch spionnennetwerk op, onder wie de inmiddels in Rusland bekende Anna Chapman en de ouders van Alex en zijn broer Tim. Ze bekenden allemaal schuld en werden uiteindelijk via een gevangenenruil uitgeleverd aan Rusland.

De Canadese overheid zegt dat Vavilovs ouders in dienst waren van een buitenlandse regering

Vader en moeder wonen in Moskou, maar de broers Vavilov willen in Canada blijven. Ze zeggen nooit iets te hebben geweten van het geheime leven van hun ouders. De twee verloren eerder hun Canadese paspoort, maar vochten dat destijds aan bij een federale rechtbank. Alex verloor deze zaak, maar won alsnog in hoger beroep. Nu stapt de regering naar de Hoge Raad en probeert Alex alsnog het paspoort af te nemen.

In principe schrijft de Canadese wet voor dat iedereen die op Canadees grondgebied is geboren de beschikking krijgt over het staatsburgerschap - enkele uitzonderingen daargelaten zoals kinderen van diplomaten. De Canadese overheid zegt dat Vavilovs ouders in dienst waren van een buitenlandse regering; daarmee zouden de broers dus vallen onder de diplomatenregeling. De advocaat van de broers bestrijdt dat omdat de ouders geen officiële vertegenwoordigers waren van de Russische regering.