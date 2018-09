Zonnepanelen halen energie uit de Sahara en geven regen terug

Het klinkt als een sprookje en misschien is het dat ook, maar het rolt uit modelberekeningen waarvan Chinese en Amerikaanse klimaatwetenschappers verslag doen in vakblad Science. Ze brachten de effecten in kaart van grootschalige wind- en zonneparken in ’s werelds grootste woestijn, en zagen de regenval toenemen. In de Sahara zelf, maar vooral in de Sahel, de zuidelijke overgangszone tussen de woestijn en de vochtige tropen.

Waar komt die neerslag vandaan? Windmolens zorgen voor een menging van luchtlagen en voor een vermindering van de windsnelheid aan het woestijnoppervlak. Zonnepanelen absorberen meer zonlicht dan woestijnzand, wat de temperatuur aan de grond verhoogt. In beide gevallen daalt ter plekke de luchtdruk en valt er meer regen.

In hun model hebben de wetenschappers letterlijk de halve Sahara volgezet met windmolens en zonnepanelen

Fors uitgepakt Denk daarbij niet aan enorme hoeveelheden; het gaat in de Sahara om enkele tienden van een millimeter per dag, hooguit. Een druppel in een gloeiende woestijn. Maar in de aangrenzende Sahel zou de neerslag kunnen verdubbelen, tot gemiddeld 500 millimeter per jaar. Om dat voor elkaar te krijgen hebben de wetenschappers in hun model wel fors uitgepakt en letterlijk de halve Sahara volgezet met windmolens en zonnepanelen. Dat is geen realistische optie. Maar, schrijven de onderzoekers, deze modelberekeningen laten zien dat productie van duurzame energie gunstige bijwerkingen kan hebben. En als we toch veel meer wind- en zonvermogen moeten neerzetten, doe dat dan in de Sahara. Daar is de bijwerking maximaal.

