Zonderland wil de wereld laten zien dat hij weer terug is

Het gesprek in het restaurant bij de trainingshal van de SSE Hydro Arena wordt meerdere keren onderbroken. Mensen van alle nationaliteiten en leeftijden willen met Epke Zonderland op de foto of vragen zijn handtekening. De Fries neemt er alle tijd voor. Hij heeft net de ochtendtraining afgesloten en verder heeft hij deze zaterdag niet veel te doen. Een ongepland relaxed dagje, want hij hoeft zich niet voor te bereiden op de teamfinale van vandaag tussen de beste acht landen van dit EK.

Nederland wist zich donderdag niet voor de landenfinale te plaatsen. Een tegenvaller voor de ploeg van bondscoach Bram van Bokhoven. Vooraf was een plek bij de eerst vijf landen als ambitie uitgesproken. "Die teamfinale zat helemaal in mijn hoofd", zegt Zonderland op zijn vrije dag. "Je hebt dan het voordeel van een extra gevoel in een wedstrijdsituatie, maar wel met een vermoeid lichaam. Nu heb ik de luxe van een rustige dag en sta ik fitter aan de start."

Alleen verder Zonderland staat er morgen in Glasgow helemaal alleen voor tijdens de toestelfinales. Van zijn vier teamgenoten eindigde er niet een tijdens de kwalificaties bij de beste acht turners op een toestel. Nog een tegenvaller voor de ploeg en voor Zonderland. "Dat is echt zonde" zegt hij, de ogen van de omstanders voortdurend op hem gericht. "De vibe is nu heel anders. Voor de andere jongens is het voorbij en ik moet nog door." Hij wil er niet te veel conclusies aan verbinden en ziet het mislopen van de teamfinale vooral als een incident. Al erkent hij dat er in het voorbereidingstraject totaal geen rekening mee was gehouden. "Met de punten die we hebben laten liggen, waren we in de buurt van die vijfde plaats gekomen. Dan moet je natuurlijk wel goed turnen. Het klinkt een beetje gek, maar je mist liever de finale door fouten dan dat het niveau niet goed genoeg is."

Geen tussendoortje Zonderland gaat morgenmiddag voor zijn derde Europese titel op rek, na het goud van 2011 in Berlijn en 2014 in Sofia. De ervaren olympisch kampioen van 2012 ziet het kampioenschap in Glasgow niet als een tussendoortje. Een Europese titel blijft voor hem 'iets unieks'. "Ik heb als eerste de finale gehaald, ik ben de favoriet, toch is het zeker niet zo dat ik het even ga doen. Het moet zondag altijd nog wel gebeuren." Voor de afgestudeerd arts is het ook belangrijk dat hij met de hoofdprijs in Glasgow aan zichzelf en de buitenwereld kan laten zien dat hij weer helemaal terug is. Hij kende voor de Olympische Spelen van Rio twee slechte jaren, waarin hij niet in staat was op niveau te trainen. Hij kon dat fysiek niet aan. "Je gaat de feeling van het wedstrijdturnen missen", zegt de 32-jarige Zonderland, "en dat wil ik terugkrijgen." Het ontbreken van de geblesseerde wereldkampioen, de Kroaat Tim Srbic, is een meevaller. Maar hij zegt heel goede jongens te hebben gezien. Bijvoorbeeld de Zwitser Oliver Hegi, die in kwalificaties achter Zonderland (14.333) en de Hongaar David Vecserneys (14.200) derde werd met 14.100. En de nieuwe turncode, die iedere olympische cyclus wordt herzien, maakt het volgens Zonderland mogelijk dat 'je met een makkelijker oefening hoger kunt eindigen'.

Extra vluchtelement "Als Hegi netjes turnt met dezelfde uitgangswaarde als mijn oefening wordt het voor mij moeilijk van hem te winnen", blikt Zonderland vooruit. Om dat te voorkomen verhoogt de Fries morgen de moeilijkheidsgraad van zijn oefening met een extra vluchtelement. Donderdag deed hij de combinatie Cassina-Kovacs en daarna los de Kolman. Morgen in de finale voegt hij aan de Kolman de Gaylord 2 toe. Dat is de kracht van Zonderland. Hij kan de moeilijkheid van zijn oefening zo opvoeren dat anderen daar niet aan kunnen komen. Maar hij kan op het laatste moment ook nog beslissen op safe te gaan als Vecserneys en Hegi, die voor hem starten, niet hoog scoren. "Als dat zo is laat ik de tweede combinatie misschien lopen als de eerste goed lukt. Dan turn ik na de Kovacs de oefening netjes uit, zonder risico's te nemen."