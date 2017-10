Zonderland grijpt mis en moet genoegen nemen met WK-zilver

Met een brede lach en een innige omhelzing vieren Epke Zonderland en Bart Deurloo hun zilveren en bronzen plak. Tweede en derde op de wereldkampioenschappen turnen in Montreal. Samen op het podium, ze zouden er vooraf meteen voor hebben getekend.

Beiden hadden voor de WK-finale op de rekstok een unieke oefening samengesteld. Maar op de moeilijke dwarsligger van het merk Gymnova, gevreesd door velen, hadden alle finalisten het lastig. Zo ook Zonderland en Deurloo. Zonderland ging de fout in op de combinatie die hij kan dromen in zijn slaap. In de lucht, van de Cassina naar de Kovacs, grijpt zijn linkerhand net naast. Een miraculeuze redding, waarin hij met één arm doorzwaait, behoedt hem voor een val. Goud zit er niet meer in. Na de afsprong weet hij het meteen. De wereldkampioen van 2013 en 2014 schudt zijn hoofd.

Deurloo, die de kunst van het vliegen van Zonderland afkeek, wilde in Canada stunten door in zijn eerste WK-finale een combinatie van drie vluchtelementen uit te voeren. Zijn triple mislukte. In de lucht koos hij voor het minste risico: 2-plus-1. Vervolgens ging de gevaarlijke Japanner Miyachi Hidetaka, een nieuw gezicht in de finale die zeer moeilijke vluchtelementen turnt, er van af.

In de eindstrijd werden geen hoge scores neergezet, in lijn met de rest van de scores op de WK in Montreal. De wereldtitel op de rekstok ging naar de Kroaat Tin Srbic. Hij kon het beste met de lastige Gymnovastok omgaan en won goud met een score van 14.433. Daarachter kwamen Zonderland (14.233) en Bart Deurloo (14.200). Voor Zonderland is het medaille met gemengde gevoelens. Goud was binnen handbereik. Tegelijkertijd is het podium een bewijs dat hij na twee jaar zonder grote prijzen weer bij de wereldtop hoort.

Herstel

Zonderland heeft dit jaar anders getraind dan voorheen. Na moeilijke jaren vol blessureleed - een gekneusde vinger, hersenschudding en een terugkerende ontsteking aan de bijholtes - moest er iets veranderen. Zonderland is de jongste niet meer. Met 31-jaar is hij een van de veteranen in Montreal. Turnen gaat niet meer zo makkelijk als in zijn jongere jaren. Het herstel duurt langer. Dat Zonderland in Rio van de rekstok viel in de olympische finale kon geen verrassing zijn na twee jaar zonder grote prijzen.

Rust werd het toverwoord in zijn vierde olympische - zo lang gaat hij al mee - cyclus. Zijn coach Daniel Knibbeler merkte dat de rekturner altijd veel meer aankon in de training als hij terug was gekomen van vakantie. Daarom wilde hij in Heerenveen ook een soort vakantiegevoel creëren. “Epke moet af en toe afgeremd worden”, legt Knibbeler uit. “Vroeger namen we een dag of twee, drie rust. Nu zijn dat hele weken. Ik laat hem dan echt heel weinig doen.”

Dat frustreerde Zonderland. Hij moest eraan wennen om niets te doen. Het resultaat was wel dat hij in de weken dat hij wel los mocht gaan, veel meer aankon. “Het is geen rocket science. We proberen gewoon wat nieuws. En dit lijkt te werken.”