Zonder priemgetallen zou de wereld een stuk onveiliger zijn

Dag Jan,

Door het landklimaat in het middenwesten van de VS slaan we de lente hier over: een paar weken geleden viel hier nog een dik pak sneeuw en nu zitten we 's avonds op de veranda uit te puffen na hete zonnige dagen, terwijl we lek worden geprikt door hordes muggen. Maar, zo viel me de afgelopen week op: wat nog mist is dat heerlijke zomerse geluid van zingende cicaden.

Heb jij nog voorbeelden van priemgetallen in het wild?

In Noord-Amerika komt een bepaalde cicadensoort voor die de periodieke cicade wordt genoemd. Deze cicaden leven het grootste deel van de tijd onder de grond en komen aan het eind van hun leven (vaak in enorme aantallen, soms met wel een paar miljoen tegelijk) naar boven om te zingen, te paren, nieuwe eitjes te leggen en daarna te sterven. Er zijn zeven soorten periodieke cicaden, waarvan er drie een 17-jarige levenscyclus hebben en vier een 13-jarige. En bij de getallen 13 en 17 hoor ik de wiskundige in jou denken: priemgetallen.

En dat klopt! De meest gangbare verklaring voor dit bizarre gedrag is dat er een evolutionair voordeel zit aan alleen boven de grond komen na een priemgetal aantal jaren. Dat valt namelijk per definitie minder vaak samen met de (niet-prieme) levenscyclus van hun natuurlijke vijanden, wat leidt tot een grotere overlevingskans.

Ik vind het altijd magisch als dit soort pure wiskunde zomaar uit het niets lijkt op te duiken in de levende natuur. De rij van Fibonacci komt natuurlijk vaak voor en dicteert de vorm van bijvoorbeeld zonnebloemen, schelpen van de nautilus en romanesco-broccoli. Maar ik ken verder geen voorbeelden van priemgetallen in de natuur zoals de periodieke cicaden en hun levenscyclus. Dus ik vroeg mij af of jij nog een ander voorbeeld hebt van priemgetallen in het wild?

Ik las trouwens dat hier in Wisconsin ook een bepaalde soort van de periodieke cicaden voorkomt, Brood (Engels voor 'leg') XIII genaamd. Maar hun laatste uitbraak was in 2007 en ze zijn van de 17-jarige soort, dus ze worden terugverwacht in 2024. Die gaan we dit jaar dus niet horen, helaas. Hopelijk beginnen de gewone cicaden snel met hun jaarlijkse gezang!

Tekst loopt door onder afbeelding