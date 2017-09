Zonder personeel en stroom probeert de directeur van het pensioenfonds van Sint-Maarten toch uit te betalen

Geld is nodig om te zorgen dat Sint-Maarten er weer bovenop komt. Niet alleen van het Rode Kruis en andere hulporganisaties, ook de bewoners moeten geld uit kunnen geven om spullen te kopen en de economie op gang te helpen. Maar hoe doe je dat zonder stroom en personeel? Nadya Croes van Putten (36), directeur van het Algemeen Pensioenfonds Sint-Maarten, regelde op Curaçao dat de betalingen toch door kunnen gaan. Ze verblijft tijdelijk met haar man op Aruba om haar dochtertje van acht maanden bij haar moeder in veiligheid te brengen.

Zitten veel bewoners zonder contant geld?

"Ik denk dat dat meevalt. Voordat de orkaan uitbrak, is er een bankrun geweest. Wij hebben zelf ook veel geld opgenomen. Iedereen weet hoe moeilijk het is om na een orkaan aan geld te komen. Na orkaan Luis in 1995 duurde het drie maanden tot de bewoners weer stroom hadden."

Werken er nog pinautomaten? "Ja, een in Philipsburg en een in Simpson Bay. Daar kunnen mensen maximaal 1000 gulden per dag pinnen. Vrijdag was de grootste bank, de WIB 's ochtends open, maar het is niet duidelijk of die openblijft. De bank heeft personeel van Curaçao naar Sint-Maarten gestuurd en toegezegd dat mensen met een persoonlijke lening zes maanden uitstel van betaling krijgen."