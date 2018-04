Zon, zee, maar te weinig personeel

Een groepje vrouwen verzamelt zich rondom een parkeerautomaat in Noordwijk. "Dit kan toch niemand ontcijferen?", roept een van de dames. De warme zon schijnt op het schermpje van de automaat, wat het kopen van een kaartje praktisch onmogelijk maakt. Na een paar minuten ploeteren lukt het om een kaartje uit de automaat te halen. De dames haasten zich naar de strandtent op zoek naar een vrij tafeltje met stoelen in de zon en een drankje.

Het blijkt voor veel horecaondernemers moeilijk om voldoende personeel te vinden. Zo ook in Noordwijk, waar zowat alle strandpaviljoens naar personeel zoeken. "Een vacature kan je wel een heel jaar open laten staan", zegt van den Brand. "Waar er vroeger twintig mensen reageerden op een vacature, reageren er nu soms maar twee." Ook de horeca-uitzendbureaus kunnen steeds moeilijker aan de aanhoudende vraag voldoen. "Vooral in de Randstad zien we een enorme vraag naar horecapersoneel", vertelt Marjoleine van Altena van XL Horeca Uitzendbureau. "Naast bedienend personeel, zien wij veel vraag naar koks en barista’s."

Ze moeten inderdaad opschieten. Rond lunchtijd zitten de terrassen van de strandpaviljoenen al aardig vol. Zo ook bij Alexander Beachclub, waar bedrijfsleider Alwin van den Brand (44) zich met zijn team opmaakt voor een drukke periode. Het strandpaviljoen kan extra personeel gebruiken, maar heeft vandaag een goede bezetting. "We hebben het op dit soort dagen best goed op orde, maar we missen zeker nog extra handen. De warmte komt dit jaar vroeg, en veel van onze seizoenskrachten zitten nog op school. Maar we waren gelukkig voorbereid op dit scenario", aldus van den Brand.

Goede boterham

Maar waarom is het zo moeilijk om horecapersoneel te vinden? Volgens van der Brand heeft dit met de toekomstperspectieven in de horeca te maken. "Veel mensen zien het werken in de horeca als iets tijdelijks. Terwijl het ontzettend leuk werk is, en je zeker een 'goede boterham' kan verdienen." Volgens Bernadet Naber van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wordt er hard gewerkt om ervoor te zorgen er meer jongeren kiezen voor een vakopleiding in de horeca. "We proberen door goede stages, een goed salaris, verbeterde arbeidsvoorwaarden en doorgroeimogelijkheden het vak nog aantrekkelijk te maken," aldus Naber.

Dat de horeca zo moeilijk aan personeel komt, is voor sommige ondernemers een reden om personeel in het buitenland te rekruteren. Aziaten, maar ook Spanjaarden en Oost-Europeanen vestigen zich in Nederland om in de horeca aan de slag te gaan. Voor Alexander Beachclub was dit geen optie. "Ons werk draait voor het grootste deel om houding en communicatie. Het gros van onze gasten bestaat uit Nederlanders en Duitsers uit een hoger segment. Zij verwachten een gastvrij ontvangst en een goede beheersing van de taal", zegt van den Brand.

Inmiddels serveert de bediening in een hoog tempo de broodjes en salades uit. De eerste wijnflessen worden ontkurkt, en het zonnend publiek wordt op z’n wenken bediend. Voordat van den Brand weer aan de slag gaat, heeft hij nog een tip voor jongeren die binnenkort een studie moeten kiezen. "Als je 100% baangarantie wilt hebben, moet je kok worden!'" zegt hij lachend. Ondertussen vinden steeds meer mensen een plekje in de zon. Het zomerseizoen kan nu echt beginnen.