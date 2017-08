Zomerprocessie in het on-Nederlands mooie Limburg

Hebs te nog krôsjelelaoj?” “Jao huur, èin of twie?” “Gëf t’rs mich mer twie, de keender koëme hûi tössje de noon.” Het eigene is meteen heel ver weg als ik de bakkerij in Gronsveld binnenloop. De taal onverstaanbaar, de uitgestalde vlaaien puur en perfect.

Hollandser dan Hollands vraag ik of ik ook een puntje rijstevlaai (riéstevlaoj) kan kopen, maar aan zulke krenterigheid doet men hier niet. Een halve is het minimum.

Dus loop ik even later gelaafd en gewapend het Limburgse land in, op weg voor een historische bronk (het lokale woord voor processie) van Gronsveld naar Eckelrade en terug. Niet echt natuurlijk; de bronk wordt elke tweede zondag na Pinksteren gehouden, die heb ik gemist. Maar ik volg wel de route.

Bielemannen

De bronk dateert van begin 17de eeuw en nog steeds lopen elk jaar honderden mensen mee, uit folklore of geloofsovertuiging. Eens per vier jaar is er de Grote Bronk waarbij de schutterij - in 1619 opgericht - in vol ornaat verschijnt. Dan ook zijn er de bielemannen; mannen die de versperringen (wilgentakken) die door het gepeupel zijn opgeworpen, opruimen, wordt er buskruit geschoten en gaan de tamboers rond om de bevolking tot processie te noden.

‘Heilige huisjes’, tijdelijke altaartjes, zijn er elk jaar. Daar en bij de overal in dit Limburgse land te vinden kapelletjes en wegkruizen stopt de processie even om de sacramenten aan de gelovigen te tonen. Een mooi oud gebruik, maar vandaag is iedere geestelijkheid afwezig en loop ik heerlijk moederziel alleen het Savelsbos in. Ooit huisde daar een kluizenaar, vertelde een geschiedkundige van de Heemkundevereniging van Gronsveld me eerder. Een kluizenaar die, naar zijn eigen oordeel, een doodzonde had begaan en met een leven in afzondering en vol gebed en goede werken boete wilde doen. Hij onderrichtte kinderen, daar in dat duistere, afgelegen hol.

Gruwelijke gedachten komen op, maar kunnen gelukkig niet beklijven. Het bos is te betoverend. De bomen lijken te kantelen op hun helling, wijngaardslakken glibberen over de löss naar beneden, een tuinfluiter en matkop zingen en het nagelkruid staat nog steeds in bloei. Ik klauter en glibber naar boven. De paadjes zijn smal met links en rechts opdringerige twijgen. Hoe zich hier in hemelsnaam een stelletjes trompetters, tamboers, gelovigen en geestelijken met baldakijn en andere attributen doorheen hebben gewrongen, is mij een raadsel.

Stiekem hoop ik een glimp op te vangen van de eikelmuis, een uiterst zeldzame wonderschone slaapmuis met glimmende zwarte ogen en heldere buik die uitsluitend in dit Limburgse land voorkomt. Een volstrekt belachelijk verlangen want niet alleen is het diertje ’s nachts actief en luiert het overdag in zijn gekraakte vogelnest, het is bovendien banger voor mij dan ik voor een cobra.

Het bos gaat open en ik richt me op waarschijnlijker zaken; de sporen van een das. Bijna geef ik het op tot ik op een gaaf poepputje stuit, compleet met inhoud. Dassen graven 10 tot 15 centimeter diepe mestputjes, deze deponeerde er vervolgens een flink groenig exemplaar in. Tikkie merkwaardig is het wel, blij zijn met een drol.